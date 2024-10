Ferraço visita obras de macrodrenagem na Avenida Beira Rio em Cachoeiro

Na tarde desta segunda-feira (14), o prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, visitou as obras de macrodrenagem na avenida Beira Rio. Durante a visita, Ferraço destacou a importância dessas intervenções para a cidade e expressou sua expectativa de que as obras sejam concluídas rapidamente.

Ferraço enfatizou que a conclusão das obras deve minimizar os transtornos enfrentados por motoristas e comerciantes da região.

“A macrodrenagem é uma iniciativa crucial para o controle de alagamentos no bairro Nova Brasília e espero que as obras sejam concluídas o quanto antes, restabelecendo a normalidade no trânsito e no comércio da região do bairro Guandu”, disse.