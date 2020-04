Festa da Penha 2020 será transmitida pelas redes sociais do Convento da Penha e imprensa local

O maior evento religioso do Espírito Santo, a Festa de Nossa Senhora da Penha, que teve início neste domingo e segue até o dia 20 deste mês, será totalmente transmitida por canais na internet, TV e rádios. O formato foi totalmente adequado em virtude da pandemia do Covid-19, oportunizando que os devotos acompanhem de suas casas. Na programação missas, bênçãos, terços e shows. A TVE Educativa- ES e a Rádio Espírito Santo irão transmitir as missas diárias, às 15 horas; no próximo final de semana, as missas que ocorrerão às 17 horas, e, na segunda-feira (20), ao meio dia, a missa especial com o Padre Reginaldo Manzotti.

A Festa da Penha é uma das três maiores e mais antigas festas marianas do Brasil e a principal manifestação religiosa do Espírito Santo e, em 2020, a festa completa 450 anos.

Pela primeira vez, conforme lei sancionada pelo governador Renato Casagrande, o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, será feriado em todo o território capixaba. O feriado acontece na segunda-feira, oitavo dia posterior ao Domingo de Páscoa, neste ano em 20 de abril.

“A edição deste ano tem um simbolismo muito especial. A Festa, conhecida pelas suas diversas romarias, acontece agora de forma diferenciada, porém com toda fé e amor à nossa Padroeira, formando uma grande corrente de oração pela saúde de todos”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, que enfatiza que os fiéis acompanhem a programação, cada um em sua casa.

Por meio das redes sociais do Convento da Penha – canais de Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha – será transmitido diariamente um programa ao vivo, o Salve Mãe das Alegrias, com entrevistas, orações, cânticos e resgate da memória de edições anteriores da festa. Os devotos terão a oportunidade de mandar suas intenções, fazer perguntas, mandar vídeos e fotos, além de conferir entrevistas.

“Vamos oferecer o dia inteiro de programação, pedir para que o povo capixaba deixe Nossa Senhora com suas bênçãos chegar às suas casas por meio de nossas redes sociais e toda a imprensa. Freis e padres irão interagir com os fiéis, que poderão pedir orações, falar suas intenções e agradecimentos”, diz o frei Paulo Pereira, guardião do Convento.

Serão duas missas diárias. A primeira, à tarde, será veiculada nas redes sociais do Convento. Já a segunda missa, à noite, será realizada em seguida ao Oitavário e transmitida pelas rádios e sites locais.

Além dos artistas católicos que participarão durante toda a programação, também está garantida a participação de vários artistas capixabas que cantarão, principalmente, músicas que tragam mensagens positivas ao povo do Espírito Santo.

Tema da Festa ressalta fé e devoção

“Todas as gerações me chamarão bem-aventurada” (Lc 1,48). Esse é o tema da Festa da Penha 2020. Uma alusão ao canto profético de Maria no Magnificat, que prefigura o imenso carinho e devoção pela Virgem e que marca todos aqueles que a celebraram nestes 450 anos de tradição.

O tema escolhido traz implícitos dois sentidos: os séculos de devoção à Maria e a perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento, cultivando esta devoção que perpassa muitas gerações.

Os temas da festa sempre estão em sintonia com algum evento, pedido do Papa, ou mesmo acontecimento importante. Em 2019, teve o mesmo tema da Jornada Mundial da Juventude e do encontro do Papa com a juventude, que ocorreu no Panamá “Eis aqui a serva do Senhor (Lucas 1, 38)”.

Programação

Segunda, dia 13

6h00 – Bênção do dia, com padre Renato, na TV Gazeta

12h00 – Terço Mariano – no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 – Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 – Missa ao vivo no Instagram, Facebook, Canal do YouTube do Convento da Penha, TVE e Rádio ES

19h30 – Segundo dia do Oitavário – Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 – Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Terça, dia 14

6h – Bênção do dia, com padre Renato, na TV Gazeta

12h – Terço Mariano – no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h – Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h – Missa ao vivo no Instagram, Facebook, Canal do YouTube do Convento da Penha, TVE e Rádio ES

19h30 – Terceiro dia do Oitavário – Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 – Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Quarta, dia 15

6h – Bênção do dia, com padre Renato, na TV Gazeta

12h – Terço Mariano – no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h – Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h – Missa ao vivo no Instagram, Facebook, Canal do YouTube do Convento da Penha, TVE e Rádio ES

19h30 – Quarto dia do Oitavário – Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 – Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Quinta, dia 16

6h – Bênção do dia, com padre Renato, na TV Gazeta

12h – Terço Mariano – no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h – Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h – Missa ao vivo no Instagram, Facebook, Canal do YouTube do Convento da Penha e TVE e Rádio ES

19h30 – Quinto dia do Oitavário – Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 – Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Sexta, dia 17

6h – Bênção do dia, com padre Renato, na TV Gazeta

12h – Terço Mariano – no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h – Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h – Missa ao vivo no Instagram, Facebook, Canal do YouTube do Convento da Penha, TVE e Rádio ES

19h30 – Sexto dia do Oitavário, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 – Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Sábado, dia 18

10h – Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

12h – Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

13h – Continuação de exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h – Sétimo dia do Oitavário – Missa, ao vivo na TVEducativa, Rádio ES, G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h00 – Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e nas redes do Convento da Penha

22h – Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no G1-ES

Domingo, dia 19

9h – Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

10h – Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h – Oitavo dia do Oitavário – Missa, ao vivo na TVE e Rádio ES, G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

18h – Homenagem à Romaria das Mulheres, com atração artística no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

19h – Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 20

6h – Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

9h – Missa com transmissão ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

10h – Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

12h – Missa com o padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar

15h – Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h – Missa de Encerramento – ao vivo na TV Gazeta e G1/ES, além do Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

18h – Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Festa da Penha 2020.