Festa da Penha: Remeiros tomam conta do mar de Vila Velha neste domingo (16)

today16 de abril de 2023 remove_red_eye46

Na manhã deste domingo (16), a Remaria chamou atenção na Festa Penha. Praticantes de stand up e de canoa havaina saíram da Praia do Ribeiro e remaram até a Prainha. Fieis em barcos também participaram.

Já na Prainha, o grupo recebeu a benção do frei Pedro Engel, que também fez a travessia: “Foi lindo ver a quantidade de remadores unidos nesta manhã. O pisar em cima da uma prancha e o equilíbrio sobre ela é um exemplo para nossa própria vida no dia a dia. A prancha desliza para todos os lados, assim nossa vida também desliza. A pessoa tem de se manter no equilíbrio para ser feliz e vencer”, ressaltou.

Os participantes chegaram à Prainha emocionados: “foi um momento maravilhoso. É emocionante sentir a energia e a fé desse grupo. Vim com pedido especial. Estou com planos para morar fora e esse pedido veio no meu coração e tenho certeza que vou alcançar”, afirma a remadora, Elessandra Silva Santos.

Luzinete Cabral entrou para o remo para ter qualidade de vida e hoje participou da remaria para agradecer: “essa foi a primeira vez que participei. A energia é maravilhosa e muito boa. Só tenho gratidão no meu coração. Vim gradecer pela vitória na minha saúde”, expressa.

Todos os anos o remador Jean de Paula participa, mas ficou impressionado pela adesão de fieis neste ano. “O mar é um lugar que cura e ajuda bastante. Este ano tivemos a participação de muitas canoas e muitas pessoas de diferentes idades”, afirmou.

Salvamar

Para trazer um pouco de segurança aos remeiros, a equipe de Salvamar esteve presente, com o Jet Ski e com o bote, dando suporte juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros. “A equipe estava de prontidão para entrar em ação caso houvesse alguma intercorrência. Tudo deu certo e foi uma remaria tranquila”, disse o coordenador do Salvamar, Luiz Bastos.

A remadora Bruna Sarcineli elogiou a atuação das equipes de Salvamar e do Corpo de Bombeiros: “essa é a primeira vez que realizo a travessia e confesso que fiquei mais tranquila quando vi a presença das equipes no trajeto da remaria. Eles estão de parabéns”, elogiou.