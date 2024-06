Festa de Cachoeiro de Itapemirim será atração do fim de semana, confira programação

today27 de junho de 2024 remove_red_eye43

Com atrações para todos os públicos, a edição 2024 da Festa de Cachoeiro promete agitar o fim de semana no município, com shows nacionais e regionais, parque de diversões, boa gastronomia e feira de artesanato.

Nesta sexta-feira (28), no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, o público poderá curtir um show de rodeios, às 19h30, seguido pela apresentação do grupo Samba Pra Todos e pelo cantor Dilsinho, que subirá ao palco às 23h50.

Conhecido por mesclar o pagode a outros ritmos como sertanejo, forró, pop rock e outros, Dilsinho prepara um show repleto de sucessos, sempre presente nas paradas musicais de todo o país. O público pode esperar por grandes hits do artista, como Diferentão, Duas, Ele ou Eu, entre outros sucessos de uma década de carreira. Recentemente, o cantor se apresentou em Portugal, durante o Rock in Rio Lisboa.

Já no sábado (29), o Parque seguirá com diversas atrações: show de rodeio, às 19h30, e as apresentações da cantora Paula Neves e da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, às 22h e 23h50, respectivamente.

Com quase duas décadas de carreira, Munhoz e Mariano prometem agitar o público com um repertório sertanejo muito conhecido, com músicas como Pantera-cor-de-rosa, Te quero bem, Multidão na porta, e, principalmente, Camaro amarelo, canção que alçou a dupla ao estrelato nacional.

Encerrando a edição 2024 da Festa de Cachoeiro, no domingo (30), acontece o Encontro de Bateristas de Cachoeiro, às 14h. No fim da tarde, às 18h, a Turma da Tina subirá ao palco para animar a criançada. O dia se encerrará com mais um show de rodeios, às 19h30.

Parque de diversões

Com tradicionais atrações como roda-gigante, samba, carrosel e barca viking, a Festa de Cachoeiro contará com um parque de diversões. Entre quinta (27) e sexta-feira (28), ele estará aberto ao público a partir das 14h. Já no sábado (29) e domingo (30), o público poderá curtir o parque um pouco mais cedo, a partir das 10h.

Espaço alternativo

Retornando, na edição deste ano da Festa de Cachoeiro, o Festival “Música e Café” trará um espaço mais intimista, dentro do Parque de Exposição, com feira de artesanato, praça de alimentação e apresentações de músicos e outros artistas da cidade.

Confira as próximas atrações da Festa de Cachoeiro 2024

27 de junho (quinta-feira)

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Anderson Freire

28 de junho (sexta-feira)

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Samba Pra Todos

23h50 – Show Dilsinho

29 de junho (sábado)

5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho

8h – Desfile Escolar

15h – Procissão de São Pedro

17h – Missa de São Pedro

19h – Show Anjos de Resgate no Grêmio Santo Agostinho

19h – Festa dos Amigos da Praça Vermelha

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Paula Neves

23h50 – Show Munhoz e Mariano

23h – Baile de Gala no Caçadores Carnavalesco Clube

30 de junho (domingo)

14h – Encontro de Bateristas de Cachoeiro

18h – Show Turma da Tina

19h30 – Show de Rodeio