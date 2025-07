Festa de São Pedro marca a retomada das celebrações em Guarapari

today30 de junho de 2025 remove_red_eye65

A tradicional Festa de São Pedro voltou a movimentar Guarapari com uma programação que uniu fé, arte e cultura em momentos de grande emoção e beleza. O evento, promovido pela Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, reuniu centenas de pessoas em celebração ao padroeiro da cidade.

O grande destaque foi o espetáculo “Pedro Apóstolo”, escrito e dirigido por J. Kavalcanti, que levou ao palco — e ao mar — uma encenação emocionante da vida do santo. Com duas apresentações marcadas por interpretação intensa, produção impecável e direção sensível, a peça encantou o público e reafirmou o potencial artístico e cultural do município.

O espetáculo contou com apoio e a atuação de mais de 60 atores voluntários que ensaiaram nos últimos dois meses para apresentação. As canções que embalaram as cenas foram compostas pelo músico e cantor, Inarley Carletti, exclusivamente para o espetáculo, que, segundo a organização, reuniu mais de 5 mil expectadores nos dois dias de encenação. Além do teatro, a Festa de São Pedro contou com programação religiosa e apresentação de shows.

“Foi uma celebração à altura da importância de São Pedro para nossa cidade. A peça trouxe espiritualidade, história e arte de maneira tocante. Estamos felizes em ver a população abraçando novamente esse momento que é tão nosso”, destacou o secretário de Cultura, Peterson Castro.

A tradicional procissão marítima, que fechou as celebrações a São Pedro no domingo, também emocionou moradores e turistas, com dezenas de embarcações enfeitadas cruzando as águas em homenagem ao padroeiro. A imagem de São Pedro foi conduzida em clima de devoção, fortalecendo os laços da comunidade com suas raízes religiosas e culturais.

Para o prefeito Rodrigo Borges, a festa representa um marco na valorização das tradições do município. “A Festa de São Pedro é parte da nossa história e da identidade de Guarapari. Ver a cidade reunida, celebrando com tanto amor e respeito essa tradição, mostra que estamos no caminho certo: cuidando das nossas raízes e investindo na cultura como instrumento de união e desenvolvimento,” afirmou o prefeito.

A retomada da Festa de São Pedro representa mais que um evento no calendário e marca um novo tempo para Guarapari, de valorização das expressões artísticas locais, da fé e da identidade cultural. O espetáculo “Pedro Apóstolo” já é considerado um marco, com potencial para se tornar referência anual.