Festa do Abacaxi, em Marataízes, terá pratos temáticos, confira a programação

today18 de outubro de 2023 remove_red_eye91

A tradicional Festa do Abacaxi, que este ano está em sua 21ª edição, vai acontecer entre os dias 26 e 29 de outubro, na comunidade de Brejo dos Patos, em Marataízes. Além de shows nacionais e passeio ciclístico, o evento vai contar com muita gastronomia, utilizando a tradicional fruta da cidade como base em pratos que encantam pelo sabor e beleza.

Programação

26 de outubro – quinta-feira

19h – Carlos Queiroz

21h – Valesca Mayssa

27 de outubro – sexta-feira

19h – Banda Agitaê

21h – Flesh Martins

23h – Salvador

28 de outubro – sábado

12h – Oficina Gastronômica Culinária do Abacaxi

14h – Sensasamba

16h – Art Samba

19h – Concurso do Abacaxi

20h – Concurso da Rainha da Festa do Abacaxi

22h – Gabriel e Edivando

0h – Henrique de Diego

29 de outubro – domingo

8h – Passeio Ciclístico

10h – Chegada dos ciclistas com show da banda Soul Nice

12h – Oficia Gastronômica

14h – Sué

16h – Ricardão do Forró

19h – Juma Gamel

21h – Barrozinho

23h – Matheus Montana