Festa do Morango tem estrutura renovada e ganha galpão permanente

today13 de junho de 2023 remove_red_eye75

Os apaixonados pela tradicional Festa do Morango, realizada em Pedra Azul, Domingos Martins, terão uma surpresa agradável quando chegarem ao Centro de Eventos Morangão, durante a 33ª edição da festa, que este ano será entre os dias 4 e 6 de agosto.

Nos últimos anos, diversas melhorias foram realizadas no local do evento. A presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin, explicou que um galpão fixo com mais de 1,7 mil metros foi construído no espaço principal das comemorações, proporcionando mais comodidade a quem deseja curtir as atrações musicais e a farta culinária.

“Já estamos planejando construir mais uma etapa do galpão, para que a maior parte do Morangão tenha uma cobertura fixa nos próximos anos”, destacou Lair. A presidente da Afemor informou que o centro de eventos também passou a contar com sistema de energia subterrânea e um projeto contra incêndio permanente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

“Nas edições anteriores sempre alugávamos grandes geradores de energia e havia o risco de o fornecimento ser interrompido se houvesse uma sobrecarga. Agora não temos mais esse risco, além de ser muito mais seguro”, explicou. Outra melhoria é no sistema de gás encanado para abastecer os fogões onde são preparados os pratos servidos nos três dias da festa.

“Já temos um projeto pronto e recursos garantidos para reconstruir toda a nossa cozinha, mas as obras serão feitas para a festa do próximo ano. O calçamento do galpão também ganhará um piso de concreto”, revelou.

PROJETOS SOCIAIS

Com as melhorias que estão sendo feitas no Morangão, a Afemor prevê que o local seja usado para a realização de diversos eventos durante o ano, além de ser um espaço para atividades sociais, como para os grupos de terceira idade, e esportivos para as crianças da região.

“Os recursos que conseguimos com a Festa do Morango e com esses outros eventos são revertidos a melhorias na nossa estrutura e para auxiliar em ações em comunidades da região, onde vivem os mais de 650 voluntários que trabalham diretamente na Festa do Morango”, enfatizou Lair.

ATRAÇÕES

Além das centenas de tortas de morango e as duas gigantes, que são as estrelas da festa, atrações musicais animarão os três dias de programação. Clube Big Beatles, Felipe Fantin, Xiru do Sul, Som e Cia Produções Musicais, Os Carreteiros e Leandro Bellumat são algumas atrações musicais do evento, que terá ainda apresentações culturais e o desfile com as belas jovens que irão concorrer ao título de rainha e princesas da festa.

Pratos típicos como polenta com queijo e linguiça, porções variadas, almoço típico, opções de vinhos e diversas outras delícias gastronômicas farão parte do cardápio. As duas tortas gigantes, sendo uma com mais de 300 quilos, serão fatiadas no sábado e no domingo (5 e 6). A venda dos ingressos deve começar nos próximos dias em pontos fixos na região e de forma on-line.

Serviço

33ª Festa do Morango

Onde: Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins

Quando: 4 a 6 de agosto

Ingressos: dia 04 (sexta-feira) – entrada gratuita; dia 05 (sábado) – R$ 20,00 até 17h e R$ 40,00 a partir de 19h; dia 06 (domingo) – R$ 30,00

OBS: a meia-entrada será concedida a todos que possuem o direito legal, como estudantes, doadores de sangue, idosos, professores, entre outros.

Programação da Festa do Morango 2023

Sexta-feira (04/08)

18h30 – Abertura dos portões

19h – Abertura da 33° Festa do Morango

19h30 – Show com Irmãos Valle

20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango

23h – Show com Os Carreteiros

02h – Fechamento dos portões

Sábado (05/08)

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Leandro Bellumat

13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland

14h – Apresentação banda cultural Martinense

15h – Corte da torta gigante

15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos Portões

20h – Show com Clube Big Beatles

23h – Show com Filipe Fantin

01h – Show com Som e Cia Produções Musicais

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (06/08)

08h – Missa

09h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde

12h – Show com Leandro Bellumat

13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

15h30 – Show com Eder de Oliveira

19h – Encerramento da festa