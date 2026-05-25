Estado anuncia investimentos e reforça parceria com Vila Velha nos 491 anos do município

today24 de maio de 2026 remove_red_eye68

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, participou neste sábado (23) das comemorações pelos 491 anos de fundação de Vila Velha e da Colonização do Solo Espírito-Santense. Durante a programação, foram anunciados novos investimentos em infraestrutura, educação, saúde, assistência social e segurança pública, totalizando mais de R$ 91 milhões.

Ao lado do prefeito Arnaldinho Borgo, o governador destacou a parceria entre o Governo do Estado e o município para realização das obras e ações.

“Vila Velha se confunde com a história do Espírito Santo. Estamos realizando investimentos para dar continuidade ao que queremos, que é ser um Governo municipalista, que trabalha em parceria com os municípios”, afirmou Ricardo Ferraço.

Arnaldinho Borgo ressaltou que o município vive um dos maiores ciclos de investimentos da história da cidade. Segundo ele, atualmente são mais de R$ 650 milhões em investimentos, com mais de 40 obras e ações em andamento.

Entre os principais anúncios realizados durante a solenidade estão os convênios para construção do novo Mercado de Pescado, no Parque da Prainha, e para a segunda etapa das obras de urbanização da Orla de Vila Velha, no trecho entre a Praia dos Recifes e a Ponte da Madalena.

As intervenções, coordenadas pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), somam mais de R$ 62 milhões em investimentos.

O projeto da orla prevê pavimentação, drenagem, ciclovia, paisagismo, iluminação, áreas de convivência e reforma de praças. Já o novo Mercado de Pescado contará com restaurante, peixarias, fábrica de pescado e espaços de convivência, com foco no fortalecimento da pesca e no incentivo ao turismo.

Na área da educação, o Governo do Estado autorizou o repasse de R$ 30 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), para obras e aquisição de equipamentos em unidades da rede municipal.

Os recursos serão destinados à construção das UMEFs Deolindo Perim e Luiz Malizeck, além da ampliação da UMEI Rev. Waldomiro Martins Ferreira, reforma da quadra da UMEF Senador João de Medeiros Calmon e compra de vans escolares e instrumentos musicais.

Também foi anunciada a ampliação do atendimento educacional especializado no município, passando de 139 para até 360 crianças e adolescentes atendidos.

Na saúde, o Estado confirmou a implantação de dois serviços SERDIA Tipo III voltados ao atendimento de pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA). As unidades funcionarão na “Casa de Pedra” e terão capacidade para atender até 400 pessoas por mês.

As comemorações também incluíram ações voltadas à segurança pública, com a promoção de 147 militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, além da assinatura da reorganização administrativa do Corpo de Bombeiros em Vila Velha.

A programação do aniversário da cidade contou ainda com o tradicional Desfile Cívico-Militar na Praia de Itaparica, reunindo estudantes, bandas escolares, forças de segurança e organizações sociais.

foto Hélio Filho/Secom