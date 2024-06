Festa dos Pescadores de Piúma 2024 | Hugo & Tiago é mais uma atração confirmada

A Prefeitura de Piúma acaba de confirmar mais uma atração da Festa dos Pescadores 2024: o show da dupla sertaneja Hugo & Tiago, no dia 28 de junho. E no dia 30 de junho é a vez do cantor Mumuzinho, a partir das 21h. Neste ano a Prefeitura promoverá quatro dias de festa para celebrar, todos com shows imperdíveis.

A DUPLA

Hugo (Hugo Rosa dos Santos Alves) e Tiago (Tiago Hércules da Silva Piquilo) se conheceram em um programa televisivo que revelava novos talentos musicais, o Fama. A sintonia entre os dois começou no programa assim que notaram que compartilhavam do mesmo gosto musical. Com isso, logo surgiu a proposta para que montassem o seu primeiro CD como uma dupla que foi lançado em 2004.

SUCESSOS

Desde o início de sua carreira, Hugo & Tiago lançaram diversos álbuns de sucesso, com hits como “Gaguinho”, “Oito Segundos” e “Ninguém Tem Nada Com Isso”.

SERVIÇO

Show com Hugo & Tiago

Data: 28 de junho

Horário: a partir das 23h

Local: Praça Oenes Taylor

fonte prefeitura de Piúma