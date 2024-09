Festa Literária Combiousa chega ao município de Piúma

Neste final de semana é a vez do município de Piúma receber a Festa Literária Combiousa, que traz atrações gratuitas para o espaço da Escola de Ensino Fundamental Itaputanga. A programação tem início neste sábado (28), com o Sarau Combiousa, das 14h às 17h, com artistas convidados e microfone aberto para quem quiser participar. Já no mesmo horário do domingo (29), a diversão fica por conta dos shows com Banda Flor, de Vitória, e com Wavilla, de Piúma.



Além disso, a Combiousa estará presente nos dois dias, em um veículo adaptado para servir como um centro cultural itinerante, com foco no incentivo à leitura, com brinquedos e distribuição de algodão doce e pipoca para as crianças. O evento também contará com presença de intérpretes de libras para propiciar maior acessibilidade.



No sábado (28), a abertura do Sarau contará com a presença dos artistas Predok e Pierrer, que trarão música e poesia, em espaço aberto a outros artistas e público geral, que também poderão subir ao palco para trazer sua arte, seja cantando, declamando, dançando ou trazendo outras manifestações.



Já no domingo (29), o público poderá curtir apresentações musicais com as obras lúdicas e autorais da Banda Flor, com foco no público infantil e com a mistura rítmica e atuação performática de Wavilla.



A Caravana Combiousa é realizada pela Editora Cousa e Secretaria da Cultura (Secult). O projeto tem patrocínio da EDP via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc), e conta com apoio da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) Campus Piúma e FortElétrico.



Coletânea de escritores

Outra ação da Caravana será a publicação do livro “Antologia Combiousa”, que vai reunir textos literários de até 60 escritores experientes ou iniciantes dos municípios de Piúma e Anchieta. As inscrições foram prorrogadas e seguem abertas até dia 1º de outubro, por meio de formulário on-line: https://forms.gle/m2ycCXoTFmKkMLQq7



Cada pessoa pode inscrever um texto com até duas laudas em letra Arial tamanho 12 e espaçamento de 1,5. Os interessados, que devem comprovar residência em Piúma ou Anchieta, precisam preencher o formulário on-line e fazer upload do texto e documentos. A publicação é aberta apenas para textos inéditos escritos por pessoas maiores de 18 anos, ou, se menores, mediante autorização do responsável legal.



O livro com a antologia de textos será lançado em dezembro deste ano com um evento que vai reunir os escritores selecionados e os curadores, incluindo ações para público infanto-juvenil, shows musicais, sarau e participação de artistas locais. A curadoria da obra será feita por escritores reconhecidos e premiados: Henrique Rodrigues, Caê Guimarães e Fabiani Taylor.

Sobre os artistas

Predok

Pedro Henrique Gomes, conhecido como “Predok”, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e reside atualmente em Piúma. Vem contribuindo para a cena cultural desde 2020, participando de batalhas de rap a produções audiovisuais como “Salve Cachoeiro”, obra que conquistou o 1° lugar no concurso “Olhares sobre Cachoeiro”, realizado pelo Cineclube Jece Valadão. Suas letras expressam luta, reflexão e autenticidade, explorando amor, dor, lealdade e fé, enquanto buscam sentido no caos e na superação dos desafios.



Pierrer

Artista natural da cidade de Piúma, Pierre atua com a cultura urbana há mais de 14 anos, fomentando atividades principalmente na cidade de Anchieta, onde reside atualmente. Músico, compositor e rapper, hoje também atua como produtor cultural, realizando projetos como o Parada Underground, evento que busca valorizar artistas locais envolvendo todos elementos do movimento hip hop e outras culturas.



Banda Flor

A Banda Flor é um grupo musical que prioriza composições autorais. Trabalhando com temas lúdicos e alegres, busca aproximar ao máximo o público e fazer com que se sinta pertencente ao momento musical proposto, trazendo brincadeiras cantadas, provocando a movimentação do corpo, percepção dos ritmos, a voz, o coletivo, a imitação, o silêncio, explorando assim a interação entre público e artista.



Wavilla

Wavilla é um cantor brasileiro conhecido por sua voz marcante e presença cativante no palco. Com uma mistura única de ritmos contemporâneos e influências tradicionais, ele se destaca por suas composições emocionantes e performances enérgicas. Seu estilo versátil o torna um artista querido por diversos públicos, e suas músicas frequentemente exploram temas universais de amor e autoexpressão. Com uma carreira em ascensão, Wavilla promete conquistar ainda mais admiradores com seu talento e paixão pela música.



Para saber mais sobre o projeto, é possível acompanhar o Instagram @caravanacombiousa.

www.instagram.com/caravanacombiousa

Serviço

Festa Literária de Piúma

Data: 28 e 29 de setembro (sábado e domingo)

Horário: 14h às 17h

Local: EMEF Itaputanga – Rua Alegre, s/n, Bairro Monte Aghá – Piúma (ES)

foto Heitor Riguetti