Festival Aracruz Sabores vai reunir de gastronomia a festa da imigração italiana

today22 de fevereiro de 2024 remove_red_eye38

Com os sabores e saberes da região de Aracruz, tem início nesta quinta-feira (22) e segue até domingo (25), na Praia de Santa Cruz, o Festival Gastronômico Aracruz Sabores. O evento vai reunir o melhor da gastronomia local com pratos que vão desde uma tradicional moqueca capixaba a um arroz de mariscos. Além disso, o espaço vai receber um Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais, tudo acompanhado por apresentações musicais pensadas para atender a todos os gostos. A entrada é gratuita.

O Festival Aracruz Sabores vai reunir no mesmo espaço o melhor da gastronomia contemporânea, que será apresentada por restaurantes, como o Purumar, que traz o arroz de mariscos no valor de R$ 55. Ainda para os amantes de frutos do mar, uma moqueca para uma pessoa no restaurante Bacutia, acompanhada de peixe, arroz e pirão, será vendida por R$ 25.

Já a pastelaria Rota do Mar, vai levar pasteis de camarão com queijo, catupiry, além de palmito, no valor de R$ 20. No entanto, outros sabores serão vendidos a partir de R$ 13. Já quem é amante de uma boa carne, vai poder degustar porções no Quiosque Tô na Boa, que terá disponível entre outros pratos uma porção de carne de sol, no valor de R$ 45. O local vai contar com pizza, hambúrguer e muito mais.

Segundo o diretor do Instituto Panela de Barro, Eduardo Destefani, que é organizador do evento, esta edição do Festival Aracruz Sabores foi pensada de modo que também retratasse a história da colonização italiana no município, já que Santa Cruz recebeu o navio La Sofia com os primeiros imigrantes italianos, em 1874. Nesse sentido, o Festival terá apresentações para mostrar a cultura italiana.

Também terá uma caminhada do imigrante italiano de Santa Cruz até a fazenda Palmas, que recebeu os imigrantes da época. “Faremos um trabalho em conjunto com a colônia italiana do município e, durante o evento, teremos apresentações, atividades e brincadeiras. Além disso, vamos receber a caravela que vai realizar o trajeto da imigração depois de chegarem no Estado”, disse Eduardo Destefani.

O Festival Aracruz Sabores acontece na beira da praia, conectando a beleza local, com as comunidades italianas, indígenas e negra, além de destacar a abundância do litoral capixaba, devido ao município de Aracruz ser uma região muito rica em pescado, lagosta e camarão.

“O Aracruz Sabores tem a finalidade de destacar os sabores e saberes da região de Aracruz, um local com uma das melhores moquecas do Espírito Santo. Por isso, pensamos a temática do evento voltada para a Itália e, nesse caso, teremos massas com camarão, entre outros pratos. Nossa proposta é valorizar o que temos na região com as delícias da Itália. Lembrando que teremos cerveja artesanal capixaba, drinks, entre outras delícias”, complementou Destefani.

Espaço Mercearia

O Festival Aracruz Sabores vai contar com o Espaço Mercearia, que vai reunir produtos da agricultura familiar, como cafés especiais, cachaça, queijos, agroindústria artesanal, charcutaria, cutelaria, artesanato indígena, flores e plantas, além de gelatos, doces, entre outras delícias.

Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais

Quem gosta de uma boa cerveja artesanal, vai poder desfrutar do Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais, que vai reunir quatro cervejarias do entorno. Entre elas, estarão no local a Pedra Beer, I Lupi Cervejaria, Três Torres e Moro. Os valores vão de R$ 10 a R$ 20, dependendo do tipo de cerveja e da quantidade. Já para os amantes de um bom drink terá um cardápio de opções da Moro Drinks.

Caminhada do Imigrante Italiano

Você conhece a história da imigração italiana? No Festival Aracruz Sabores, você vai conhecer tudinho. No domingo (25), a partir das 8 horas, será feito o mesmo caminho dos italianos quando chegaram em Santa Cruz. Primeiro, com um passeio de barco pelo Rio Piraqueaçu, até o porto de Lajinha, seguido de uma caminhada até a Fazenda das Palmas, local que recebeu 70 famílias na chegada ao Espírito Santo.

Cuidado com o meio ambiente

Boas práticas ambientais também fazem parte da cultura do Instituto Panela de Barro, em relação aos eventos realizados. Pensando num ambiente sustentável, copos ecológicos foram adotados e serão entregues para os empreendedores que vendem bebidas, para que dessa forma o consumidor utilize o mesmo copo durante todo evento e ainda tenha desconto ao comprar o produto. Assim, é possível evitar que cerca de 100 mil copos plásticos sejam descartados. Além disso, todo o óleo utilizado nas frituras durante o evento também é recolhido e destinado corretamente.

O Festival Aracruz Sabores conta com a realização do Instituto Panela de Barro, em conjunto com a Prefeitura de Aracruz, e com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

Saiba mais

O Festival Aracruz Sabores acontece entre os dias 22 e 25 de fevereiro, no Cais de Santa Cruz, em Aracruz. O evento, que este ano também vai retratar a cultura italiana, vai reunir gastronomia, artesanato, produtos da agroindústria, cerveja artesanal, aulas-shows e muito mais. A entrada é gratuita.

PROGRAMAÇÃO

22/02 – (Quinta-feira)

Local: Cais de Santa Cruz

18h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Aracruz (Frutos do mar, Burger e Braseiro, Carnes e Petiscos).

Circuito Capixaba de Cervejas Regionais

Mercearia – Café Especial, Agroindústria Artesanal, Artesanato Indígena, Charcutaria, Cutelaria, Flores e Plantas, Cachaças, Confeitaria, Gelatos, Doce e muitas delícias.

PALCO ARACRUZ

19h – Apresentação oficial dos 150 anos da Imigração – Comunidade de Guaraná (Itália Unitá)

20h – Show com Aperta o Play (Rock Nacional)

22h – Show com Rubens Neto (Música Nacional)

23/02 – (Sexta-feira)

Local: Cais de Santa Cruz

18h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Aracruz (Frutos do mar, Burger e Braseiro, Carnes e Petiscos).

Circuito Capixaba de Cervejas Regionais

Mercearia – Café Especial, Agroindústria Artesanal, Artesanato Indígena, Charcutaria, Cutelaria, Flores e Plantas, Cachaças, Confeitaria, Gelatos, Doce e muitas delícias.

PALCO ARACRUZ

19h – Dança italiana – Grupo Di Ballo Nova Trento (Guaraná)

20h – Show Nano Viana (Releitura – Rock Nacional)

23h – Show com Picnic Dogs (Rock Nacional)

24/02 – (Sábado)

Local: Cais de Santa Cruz

15h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Aracruz (Frutos do mar, Burger e Braseiro, Carnes e Petiscos).

Circuito Capixaba de Cervejas Regionais

Mercearia – Café Especial, Agroindústria Artesanal, Artesanato Indígena, Charcutaria, Cutelaria, Flores e Plantas, Cachaças, Confeitaria, Gelatos, Doce e muitas delícias.

PALCO ARACRUZ

17h – Samba com a Banda Farra Samba

19h – Concursos Culturais Italianos – Secretariado dos Imigrantes Friulanos de Aracruz

21h – Show com Marcos Bifão (Musica Brasileira)

20h – Show com Leoni Dial (Rock Nacional e Internacional)

25/02 – (Domingo)

Local: Cais de Santa Cruz

11h – Abertura da Praça de Alimentação

O Melhor da gastronomia de Aracruz (Frutos do mar, Burger e Braseiro, Carnes e Petiscos).

Circuito Capixaba de Cervejas Regionais

Mercearia – Café Especial, Agroindústria Artesanal, Artesanato Indígena, Charcutaria, Cutelaria, Flores e Plantas, Cachaças, Confeitaria, Gelatos, Doce e muitas delícias.

PALCO ARACRUZ

12h30 – Samba e Pagode

Caminhada do Imigrante Italiano – Santa Cruz a fazenda das Palmas

Horário: 08h da manhã

Encerramento às 14h

Local: Fazenda das Palmas

Valor da inscrição: R$ 140

Cada inscrição garante o direito a:

– Passeio de barco até o porto de Lajinha.

– Transporte de ônibus parte do percurso até Córrego Fundo.

– Lanche no final do percurso – Fazenda das Palmas.

– Transporte de volta a Santa Cruz.

Organização: Adventure Brasil

Pantera Adventure

Tel. 27 99911-0707