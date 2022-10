Festival Cine.Ema anuncia filmes premiados na Mostra Competitiva 2022

Os filmes ficam disponíveis na plataforma Cine.Ema On até 12 de outubro

O 8º Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – anunciou nesta semana os vencedores da Mostra Competitiva Cine.Ema, onde 11 filmes brasileiros disputavam a atenção do júri técnico e do júri popular.

O filme “Terra de Mulheres” (de Oriane Descout) foi o grande vencedor da Mostra Competitiva no Júri Técnico, seguido de “Cantareira” (de Rodrigo Ribeyro), em segundo lugar. O filme “Saber da Caatinga” (de Marília Pinheiro e Ingá) ficou em terceiro lugar pelo júri técnico e foi eleito o melhor filme pelo júri popular, obtendo o maior número de votos pela plataforma Cine.Ema On. Os filmes ficam no ar até 12 de outubro.

Com a missão de escolher os três melhores filmes da Mostra, o júri técnico foi formado pelos diretor e produtor Adryelisson Maduro; a diretora e produtora Daiana Rocha; e o educador e cacique da aldeia Guarani Ka’agwy Porã (Nova Esperança), Marcelo Oliveira da Silva (Wera Djekupe). Já o público pôde escolher o melhor filme no júri popular, por meio de votação direta no site da mostra online.

No júri técnico, o 1º lugar levou um prêmio de R$ 2000; o 2º lugar uma premiação de R$ 1500 e o 3º lugar, R$ 1000. O filme mais votado no júri popular também ganhou o prêmio de R$ 1000. A votação ficou aberta de 12 de setembro a 25 de setembro pelo site.

O Festival Cine.Ema tem patrocínio do Grupo Águia Branca e da Imetame. Conta também com o apoio da Reserva Ambiental Águia Branca. É uma realização da Caju Produções e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo – Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Foto: cartaz – Saber da Caatinga