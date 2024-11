Festival da Maior Moqueca do Mundo em Conceição da Barra começa nesta quinta (14)

13 de novembro de 2024

Moqueca será servida nas tradicionais panelas de barro que poderão ser levadas para casa como lembrança do festival

“Moqueca é capixaba, o resto é peixada”. Essa famosa frase pode ser atualizada para “a maior moqueca do mundo é capixaba”, e isso ninguém pode contestar. Isso porque nos próximos dias 14 a 17 de novembro, a cidade de Conceição da Barra, no Norte do Estado, recebe a 6ª edição do Festival da Maior Moqueca do Mundo, evento promovido pela Associação Turística de Conceição da Barra (ATUR).

A novidade desta edição é que os visitantes poderão levar para casa uma autêntica panela de barro, fabricada pelas tradicionais paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, já que ao comprar uma moqueca para 2 pessoas, a panela será oferecida como uma lembrança do festival. Ao todo, serão 1 mil panelas de barro para servir a moqueca a partir das 11h de sábado (16). O chef de cozinha responsável pela preparação, e idealizador do evento, Roberto Malacarne, estima servir 70 moquecas a cada 30 minutos.

Para a produção em grande quantidade, Roberto detalha que serão usados 500kg de peixe, 200kg de tomate, 200kg de cebola, 200 maços de tempero verde, 15 litros de azeite, 8kg de colocau, 15kg de alho, dentre outros ingredientes e uma grande equipe de cozinheiros locais.

“Os turistas terão a experiência de saborear este prato icônico da culinária capixaba, preparado na hora, que representa os sabores da nossa terra, valoriza nossos pescadores, nossas paneleiras e mantém viva nossas tradições”, ressalta Roberto.

O município de Conceição da Barra conquistou o título de Maior Moqueca do Mundo em 2019, na primeira edição do evento, quando foi servida uma moqueca capixaba com 200 quilos de peixe numa panela de barro gigante, com impressionantes 1,4 metro de diâmetro. Neste ano a organização decidiu substituir a panela gigante por mil panelas em tamanho convencional, para facilitar a preparação e a experiência dos visitantes.

O evento é aberto ao público e acontece na Praça do Cais de Conceição da Barra, onde também haverá barracas de comidas típicas e apresentações musicais de MPB, pop rock, sertanejo, pagode, entre outros.

Programação

Festival da Maior Moqueca do Mundo

Quinta feira – 14/11

18h – Abertura da praça de alimentação

18h30 – Parmênio – MPB

22h – Saulo Camilo e banda – Pop Rock e Mpb

Sexta feira – 15/11

11h – Abertura da praça de alimentação

11h – Fred – MPB

15h – 0i Thi – Pagode e Axé

20h- Leony – Pop rock

22h30 – Ester Fraga – Sertanejo

Sábado – 16/11

11h – Abertura da praça de alimentação/ Início da venda da Maior Moqueca do Mundo

11h – Taty felicio e banda – Axé 90

15h – Rafael Bidu – roda de samba e pagodes

20h – Preto Pires – MPB e Axé

23h – Juliano Couto – Sertanejo e Axé

Domingo -17/11

11h – Abertura da praça de alimentação

11h – Tim cruz e banda – MPB e Pop Rock

16h – Banda Agitus – Axé

19h – Encerramento do Festival