Festival divulga os múltiplos sons de artistas capixabas e nacionais

today8 de janeiro de 2021 remove_red_eye40

Uma programação imperdível para o público já neste começo de 2021: a TVE, emissora integrante do Sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV ES) e a Secretaria da Cultura (Secult) apresentam o projeto Verão sem Aglomeração. A iniciativa pretende levar música, cultura e entretenimento aos capixabas de maneira pública e gratuita.

A partir do dia 12 de janeiro de 2021, sempre às 20h, serão exibidos shows e clipes musicais. A ideia é que a tela da TVE se transforme em palco, para que artistas capixabas e nacionais se apresentem. O público não precisa nem sair de casa para curtir os shows: vai acompanhar pela tela da TVE e pelas redes sociais.

A iniciativa valoriza os artistas do Espírito Santo, oferecendo a eles um palco virtual para que apresentem seus trabalhos ao público, e exalta a cultura capixaba. Também estão previstas apresentações de artistas reconhecidos nacionalmente. As transmissões serão possíveis graças à parceria estabelecida com a TVE Bahia. A emissora do estado vizinho tem o direito de transmitir os shows de vários artistas realizados na Concha Acústica de Salvador, e vai ceder esses direitos para que a TVE ES retransmita as apresentações para o público capixaba.

A programação especial de verão oferece uma opção de entretenimento e informação aos moradores e visitantes do Espírito Santo, que precisam manter o distanciamento social a fim de evitar a transmissão do novo Coronavírus (Covid-19). Todas as atrações poderão ser assistidas pela TV aberta no canal 2 (20 UHF Digital), e também pelas operadoras de televisão por assinatura (RCA Canal 5, Net Canal 15).

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, a programação do Festival promove muito do que está sendo produzido em termos musicais no Estado e nacionalmente reverberando, assim, todo um acesso à cultura e arte ao mesmo tempo em que incentiva as pessoas a permanecerem em casa.

Segundo o diretor-presidente da RTV ES, Igor Pontini, a iniciativa zela pela saúde dos artistas e dos servidores da emissora, uma vez que dispensa a utilização de recursos e o deslocamento das equipes da TVE para gravação e edição do conteúdo. Além disso, estreita a relação com outras instituições, públicas e privadas, situadas no Espírito Santo e também em outros estados brasileiros.

Programação

Confira as atrações* previstas para as primeiras semanas do projeto Verão sem Aglomeração:

12/01 – Borabaez / ES

13/01 – Majur / BA

14/01 – Juliano Rabujah / ES

15/01 – Lucas Zana / ES

16/01 – Xandy Avião / BA

18/01 – Vitor Leite Locatelli / ES

19/01 – Bernardo John / ES

20/01 – Armandinho e Olodum / BA

21/01 – Léo Marzé / ES

22/01 – Nara Couto / BA

23/01 – André Prando / ES

*Programação sujeita a alterações.

Novos programas da TVE ES

A TVE ES também anunciou que novos programas devem estrear em 2021. Esporte, cultura, informação e cidadania estão entre as novidades que a emissora traz para 2021. Para conferir os detalhes, acesse:

https://rtv.es.gov.br/Not%C3%ADcia/tve-anuncia-novidades-para-2021

Por Juliana Esteves, Danilo Ferraz