Festival do Pastel e Caldo de Cana vai reunir gastronomia e música em Ibiraçu

today19 de julho de 2023 remove_red_eye109

Conhecida como a capital capixaba do pastel e do caldo de cana, o município de Ibiraçu, localizado a 70 quilômetros ao norte de Vitória, recebe entre os dias 20 e 22 deste mês, no Parque de Exposições, a segunda edição do Festival Gastronômico do Pastel e Caldo de Cana. A entrada é gratuita.

A tradição é tanta, que o município de Ibiraçu, que se tornou uma parada obrigatória para quem passa pela região, leva esse título por reunir às margens da BR-101, diversas pastelarias especializadas na iguaria. Quem for conferir o Festival vai poder experimentar mais de 30 sabores do tão consumido pastel, que vão desde os tradicionais frango, carne e queijo, aos sabores mais elaborados. Isso sem falar nas versões doces do produto.

Tudo começou na década de 1960 com Gilberto Rosalém, que foi o pioneiro na produção de pastel no município, abrindo a lanchonete California. “São 63 anos produzindo pastéis, que vão desde os mais simples até os sofisticados. Nosso objetivo é atender o gosto do cliente, sempre mantendo a qualidade do produto e proporcionado segurança alimentar para quem está viajando”, afirmou Gilberto Rosalém Júnior, um dos que está a frente do negócio atualmente.

Somente na Parada Ibiraçu, segundo o proprietário Thiago Pignaton, são mais de 600 mil pasteis produzidos por ano, o que precisa do preparo de aproximadamente 1,7 tonelada de massa. Entre as versões apresentadas têm os pasteis coloridos como o vermelho, feito com massa de pimenta, e o pastel verde, com massa de cebola e salsa. Além disso tem pastel com massa integral e de chocolate. Os recheios podem ser de moqueca de camarão, carne seca com catupiry e bacalhau com palmito, tudo isso com a opção de ter a borda recheada com catupiry ou cheddar. Já quem gosta dos doces, vai achar morango com nutella e serenata.

“A minha expectativa é muito grande para o evento, já que a cidade vem se consolidando cada vez mais como a capital estadual do pastel e do caldo de cana, o que torna o destino um passeio maravilhoso de fim de semana, já que temos o Buda gigante, e outras atrações como o caminho da Sabedoria. Nós estamos fazendo o possível para surpreender os visitantes durante o Festival”, pontuou Thiago Pignaton.

Para o organizador do evento, Eduardo Destefani, o Festival do Pastel e Caldo de Cana de Ibiraçu, vem com o objetivo de evidenciar o destino turístico por meio da gastronomia da região. No entanto, além das estrelas do Festival, que são o pastel e o caldo de cana, os visitantes também vão poder experimentar outras delícias e sabores, entre hambúrguer, pizza, petiscos, massas, pratos finos, doces, chocolate, gelatos, e muitos mais. Além de uma cerveja artesanal de qualidade, música boa e um ambiente para acolher toda família.

O Festival do Pastel e Caldo de Cana de Ibiraçu, conta com a realização do Instituto Panela de Barro, em conjunto com a prefeitura de Ibiraçu, com o apoio da Agencia de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e do Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

O diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, ressaltou que esse é mais um evento que tem o apoio do Governo do Estado, que vem trabalhando para oportunizar aos pequenos negócios, espaços para que possam tornar seus produtos mais conhecidos. “Com essas ações é possível proporcionar desenvolvimento para os pequenos negócios do Estado”, destacou Alberto Gavini.

Oportunidade local

Criar possibilidade de trabalho e gerar renda para os empreendedores locais, principalmente, aqueles que mais precisam de oportunidade. Essa é uma das ações do Instituto Panela de Barro, com apoio da Aderes, quando busca no entorno da região, profissionais para atender o festival. Nesse sentido foi feita uma parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ibiraçu (Asconsul), para que os catadores façam toda limpeza do local, recolhendo, triando, separando e dando a destinação correta para o material descartado. Para isso, bags serão instalados no local do evento.

Cuidado com o meio ambiente

Boas práticas ambientais também fazem parte da cultura do Instituto quando os eventos são realizados. Pensando num ambiente sustentável, copos ecológicos foram adotados e são entregues para os empreendedores que vendem bebidas, para que dessa forma, o consumidor utilize o mesmo copo durante todo evento e ainda tenha desconto ao comprar o produto. Assim, é possível evitar que cerca de 100 mil copos plásticos sejam descartados. Além disso, todo óleo utilizado nas frituras durante o evento também é recolhido e destinado corretamente.

Saiba mais

Festival do Pastel e Caldo de Cana de Ibiraçu

Quando: 20 a 22 de julho

Local: Parque de Exposições de Ibiraçu– entrada gratuita

Programação

Quinta-feira (dia 20 de julho)

18h – Abertura da Praça de Alimentação

Cozinha Panela de Barro

18h – Aula-Show com a chef Letícia Sant’anna – Restaurante Purumar

19h – Aula – Show com a chef Larissa Mateti – Professora de Gastronomia

Palco Ibiraçu

20h – Show com Ferna Jazz

22h – Show com Inimboráveis

Sexta-feira (21 de julho)

18h – Abertura da Praça de Alimentação

Cozinha Panela de Barro

18h – Aula-Show com a chef Luana Segato

19h – Aula-Show com a chef Pietra Morelatto

20h – Aula com chef Alessandro Eller – IPB – Massas Fornaciari

Palco Ibiraçu

18h – Orquestra de Viola Caipira – Instituto Preservarte

20h – Show com Renato Sabaini

22h – Show com Rubens Neto

Sábado (dia 22 de julho)

14h – Abertura da Praça de Alimentação

Cozinha Panela de Barro

18h – Aula-Show com Camilla Berger – Professora de Gastronomia

19h – Aula-Show com Chef Andre Rosalém – Dézo Café Bar

20h – Aula-Show com Beto Rosalém – Califórnia – 60 anos do Pastel & Caldo de Cana

Palco Ibiraçu

15h – Iclas Sorriso

18h – Orquestra Dedilharcos – Instituto Preservarte

20h – Show com Espírito de Porco

22h – Show com Marcos Bifão