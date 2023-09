Festival Gastronômico Itaúnas e Sabores vai movimentar feriadão da Independência

Começa na próxima quinta-feira (07) e vai até domingo (10), a quinta edição do Festival Itaúnas e Sabores. O evento gastronômico acontece na Vila de Itaúnas, no município de Conceição da Barra, e conta com uma série de atividades culturais, além de pratos exclusivos que exaltam a diversidade e a riqueza da culinária da tradicional Vila.

Com a participação de 75 estabelecimentos, entre pousadas e restaurantes, o 5º festival pretende encantar o público com as atrações programadas. Serão 26 pratos inscritos para os participantes saborearem e conhecerem a culinária local.

No cardápio, várias delícias vão de escondidinhos de camarão a pizza de carne seca com creme de aipim. Os preços variam a partir de R$ 30.

Além da parte gastronômica, durante os quatro dias de evento, o público poderá contar com apresentações folclóricas e culturais, músicas e danças, com uma mistura de vários costumes.

O secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, comentou a importância do evento para a Vila. “Itaúnas é um lugar incrível e com grande potencial turístico. A Setur, com a Fecomércio e o Sebrae, tem feito um trabalho em conjunto de potencialização da região. Além disso, já temos lá o Festival Nacional de Forró, que atrai forrozeiros de todo País e do mundo. Esses eventos são de extrema importância para atrair cada vez mais turistas para a região, movimentando a economia local e fomentando o turismo sustentável”, ressaltou.

“Quando vemos um evento bem organizado e aumentando o fluxo turístico de uma região, concluímos que o Edital de Eventos da Secretaria do Turismo é de muita relevância, pois ajuda não só as regiões, mas também empreendedores e toda a comunidade, gerando emprego e renda. Por isso, o edital já está no planejamento do Governo do Estado para os próximos anos”, complementou o secretário Weverson Meireles.

Também, durante o evento, Jimmy Ogro e Pedro Faria, chefs de renome nacional, estarão presentes ministrando oficinas gastronômicas. O tema escolhido para esta edição é “Aipim, Mandioca, Macaxeira”, inspirado nas origens quilombolas das terras de Itaúnas.

O evento é uma realização da Associação Empresarial e Turística da Vila de Itaúnas (AETI), em parceria com a prefeitura de Conceição da Barra e o Parque Estadual de Itaúnas, e tem o apoio da Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Edital de Eventos 2023.

Serviço

Confira a programação cultural e de entretenimento do Festival Itaúnas e Sabores:

Quinta-feira (07/09)

– Abertura do evento, às 12h, na Praça da Igreja;

– II Encontro de Beijuzeiras, às 17h, na Praça da Igreja;

– Amaradzaia, às 18h, na Praça da Igreja.

Sexta-feira (08/09)

– Aula-show do chef Pedro Faria, às 12h, na Praça da Igreja;

– Jongo, às 17h, na Praça da Igreja;

– Samba de Marujo e Indígena Pataxós, às 18h, na Praça da Igreja;

– II Encontro de Beijuzeiras, às 17h, na Igrejinha de São Benedito;

– Luiz Nascimento, às 19h, na Praça da Igreja;

– Fogo Humano no Forró da Padaria, às 20h;

– Trio Forrozão no Buraco do Tatu, às 23h.

Sábado (09/09)

– Aula-show do chef Jimmy Ogro, às 12h, na Praça da Igreja;

– Sociedade Livre do Samba, às 16h, na Igrejinha de São Benedito;

– Reis de Bois, às 18h, na Praça da Igreja;

– Parmenio Leite, às 19h, na Praça da Igreja;

– I Encontro de Beijuzeiras, às 17h, na Praça da Igreja.

Domingo (10/9):

– Encerramento do evento, às 14h, com apresentação de capoeira na Praça da Igreja.

foto Tati Beling/Setur