Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória acontece de 13 e 20 de outubro

today9 de outubro de 2024 remove_red_eye51

O Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória – Fenatevi – chega a 20ª edição com fôlego total. O evento, que vai acontecer entre os dias 13 e 20 de outubro, em vários pontos da capital, vai levar ao público 19 apresentações teatrais gratuitas, inclusive inéditas, de trupes capixabas e também de outros Estados, com programação total gratuita.

Os espetáculos selecionados vão do drama à comédia, inclusive releitura de clássico mundial, com a promessa de agradar a todos os públicos. Entre as trupes confirmadas na programação, estão as renomadas Preqaria Cia de Teatro, de Minas Gerais, com o espetáculo “Uma História do Povo Preto”, montagem que retrata a história do povo negro, desde a invasão portuguesa ao Brasil até os dias atuais, abordando o racismo estrutural e a Trupe Ratimbum, com o espetáculo “Dona Rua Gentileza, Educando Hoje os Motoristas de Amanhã”.

Além das apresentações de peças de teatro, o público vai poder curtir também lançamento de livros, homenagens e participar de oficinas e workshops. “O Fenatevi vem nos últimos anos propiciando e democratizando o acesso ao fomento às artes cênicas no Espírito Santo. Neste mês de outubro, Vitória será transformada na capital do teatro e receberá espetáculos oriundos de vários municípios do Espírito Santo e também montagens de outros Estados”, declara Beth Caser, atriz, gestora e idealizadora do Festival.

Abertura

A peça “A lenda de um homem sem nome”, do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, abre a programação do Fenatevi, dia 13 de outubro, às 19h30, no Teatro Sesi, em Jardim da Penha. A montagem, dirigida por Carlos Ola, é uma adaptação da lenda capixaba ‘A pedra do diabo’, que fica em Inhanguetá, Vitória, e traz música, humor, costumes, e resgate da oralidade do Estado.

Homenagens

A cada edição, personalidades da cena cultural são homenageadas por sua contribuição e representatividade no mundo das artes. Este ano, serão condecorados o técnico de luz Alcides Luiz Rodrigues Pereira e o capataz de circo e técnico de palco Luiz Claudio Siqueira, o Bere.

Alcides Luiz Rodrigues Pereira iniciou sua carreira em 1984 no Teatro SCAV e, em 1985, foi efetivado no Departamento Estadual de Cultura (DEC) e passou também a integrar a equipe do Teatro Carlos Gomes a convite de Maurício Silva e Waldir Castiglione. Em sua trajetória já montou iluminação para teatro, dança, música, circo, com grandes nomes como Fernanda Montenegro, Paulo Gustavo, Bibi Ferreira, Lenira Borges, entre outros grupos. Atualmente está na Casa da Música Sônia Cabral.

Já o Bere iniciou sua carreira profissional no Circo da Cultura do DEC – Departamento Estadual de Cultura, tendo como seu mentor o senhor Bandejinha. Em 1996 foi convidado a integrar a equipe do Teatro Carmélia e logo depois do Teatro Carlos Gomes. Foi o iluminador da Dona Lenira Borges e Mitzi Marzzuti por muitos anos e já trabalhou para vários grupos nacionais e locais. Atualmente está na Casa da Música Sonia Cabral.

Lançamento de livros

No dia 18 de outubro, às 18h30, na Casa da Cultura Sônica Cabral, acontece o lançamento do livro “O céu é o limite”, de Erlon José Paschoal e das coletâneas “Melhor manter o escuro aceso”, do ator e dramaturgo Duílio Kuster Cid e “Ontem, hoje e amanhã – Narrativas capixabas”, de Nieve Matos e autores parceiros.

O Fenatevi é realizado pela Associação Uma Floresta e com produção da Ratimbum Produções, com patrocínio da Prefeitura Municipal de Vitória, por meio da Lei Rubem Braga.

Serviço

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória – Fenatevi

Data: 13 a 20 de outubro

Entrada gratuita

Programação

13/10 (domingo)

19 horas – Espetáculo: A Lenda de Um Homem Sem Nome, do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)

Local: Teatro SESI de Jardim da Penha

14/10 (segunda-feira)

19h30 – Espetáculo: Violeta de Los Andes, do grupo Tarahumaras (ES)

Local: Teatro SESI de Jardim da Penha

15/10 (terça-feira)

19 horas – Espetáculo: Corpus Em Vidas, do Grupo de Teatro Experimental Capixaba (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral (Sala Milson Henriques)

20 horas – Espetáculo: Meus Olhos Verdes, da Cia Teatral JC (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

16/10 (quarta-feira)

19h30 – Espetáculo: O Corpo Que Eu Habito, da Cia Da Ideia – Companhia de Dança (RJ)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

17/10 (quinta-feira)

19h30 – Espetáculo: O Corpo Que Eu Habito, da Cia Da Ideia – Companhia de Dança (RJ)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

19h30 – Espetáculo: A Charanga dos Proscritos, da Boyásha Trupe de Teatro (ES)

Local: Praça Costa Pereira

18/10 (sexta-feira)

14 horas – Espetáculo: Dona Rua Gentileza, Educando Hoje Os Motoristas de Amanhã, da Trupe Ratimbum (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

19h30 – Espetáculo: SAGA – Uma História do Povo Preto, da Preqaria Cia de Teatro (MG)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

19/10 (sábado)

10 horas – Espetáculo: Homem Banda, O Show, da Companhia Os Viajero (ES)

Local: Praça Costa Pereira

19h30 – Espetáculo: A Metamorfose, do Grupo Anônimos de Teatro (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

20h – Espetáculo: Carambolas – Algumas Verdades Em Memória de Dona Santa, do Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia (ES)

Local: Má Companhia

20/10 (domingo)

19h30 – Espetáculo: A Maldição e o Mistério de Kalá, Uma Fábula Contemporânea, do Grupo Rerigtiba (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

PROGRAMAÇÃO – 7ª MOSTRA PARALELA VERA VIANA

13/10 (domingo)

16 horas – Espetáculo: Calunga- A Princesa Que Virou Boneca, do Grupo Mais Um Ponto, Mais Um Conto

Local: Casa da Música Sônia Cabral

17 horas – Espetáculo: Divertida Mente, da Cia Peralta (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

14/10 (segunda-feira)

15 horas – Espetáculo: A História do Boi de Sol, de Os Tião Grupo de Teatro (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral Grupo

19 horas – Espetáculo: O Auto de Cabrabó, da CIA T21 (ES)

Local: Casa da Música Sônia Cabral

15/10 (terça-feira)

19h30 – Espetáculo: Couro de Cabra e a Promessa, da Trupamba Cia Teatral (ES)

Local: Teatro SESI de Jardim da Penha

19/10 (sábado)

19h30 – Espetáculo: O Avarento, do Grupo de Teatro Arte Oficina (ES)

Local: Teatro Universitário UFES