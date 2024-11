Festival Novos Cantores abre votação popular online para escolha dos finalistas

O Festival Novos Cantores abriu a votação online para a escolha dos finalistas. Até o dia 7 de novembro o público pode votar pelo site www.festivalnovoscantores.com e decidir os artistas que concorrerão à grande final. Nesta etapa, os dez mais votados entre as 21 composições previamente selecionadas por uma curadoria especializada avançam para o momento decisivo da competição.

Com mais de 240 inscritos, o Festival Novos Cantores promete destacar talentos da cena musical independente capixaba, em uma competição de alto nível, abrangendo os diversos estilos e vertentes. Idealizado por Vanessa Yee, do Estúdio Medusa, a iniciativa propõe resgatar o espírito dos grandes festivais das décadas de 60 e 70, que marcaram época e revelaram nomes lendários da música brasileira.

O Festival termina em uma grande festa, com o show da final, que acontece no dia 5 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. No evento, os finalistas apresentarão as músicas vencedoras em arranjos inéditos, acompanhados por uma orquestra.

Além de cachê, os finalistas terão suas canções registradas em um DVD ao vivo e distribuídas em plataformas de streaming, ampliando o alcance de suas composições.

O Festival Novos Cantores é gratuito e aberto a artistas sem vínculo com gravadoras de grande porte. Essa edição destaca-se como um verdadeiro palco da diversidade musical e artística do Espírito Santo, celebrando o encontro de gerações e a riqueza cultural do estado.



O Festival: diversidade e versatilidade da música autoral capixaba

A edição 2024 do Festival Novos Cantores coloca sob holofote a diversidade e versatilidade da música autoral capixaba. Com inscrições de diversos municípios do Espírito Santo, o festival atraiu centenas de bandas, artistas e compositores de diferentes perfis, confirmando a pluralidade da cena musical do estado.

Segundo a produtora cultural Vanessa Yee, idealizadora do evento, as inscrições registraram uma variedade de estilos musicais, desde influências de MPB, folk, acústico e indie, até gêneros como rap, hip-hop, e fusões de jazz, rock e clássico. Além disso foram representados estilos como pop e ritmos regionais, incluindo forró, samba e bossa nova.

“O registro das inscrições confirmou o evento como um espaço democrático. Tivemos participantes com idades entre 18 e mais de 60 anos, num encontro precioso entre a juventude e a experiência. Também recebemos inscrições de diversas identidades de gênero e étnico-raciais. Este é o nosso objetivo: celebrar a pluralidade de vozes, histórias e experiências que enriquecem a arte e a música brasileira”, comentou Vanessa Yee.

O Festival Novos Cantores é uma realização do Estúdio Medusa e do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura. O projeto é viabilizado via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) e tem patrocínio da Perfil Alumínios.

Confira o cronograma do Festival:

– Votação popular: 31 de outubro a 7 de novembro

– Divulgação dos finalistas: 7 de novembro

– Apresentação final: 5 de dezembro

Confira os artistas e as músicas semi-finalistas:

Manfredo (@eumanfredo): Petricor

Leonel (@alanleonel_): Alma de Algodão

Luto Horror Club (@lutohorrorclun): I See My Body on the Dancefloor

Cesar Baldan (@cesarbaldans): Dois Sóis

Dan Abranches (@danabranches): Nem Todo Ouro

Elaine Augusta (@elaineaugustaoficial): Meu Santo Samba

Gabriela Brown (@gabrielabrown): Queima

Ilus (@sou.ilus): Anjo Decaído

Jardel Miguel (@jardel.smiguel): E se….

Gabriel Nunes & The Parasites (@gabriel_med_vet): So… Goodbye

Norbim (@eunorbim): Não Sai

Lívia de Paula (@livialivissima): Esqueça que eu existo

Xavier Lucas (@xavierolucas): Luar

Luiza Dutra (@luizadutraoficial): Noite

Marcelo Sill/ representante da banda L20 (@marcelocaricaturas): Páginas

Kael Santana (@kaelsantana_): Resistência

Conspiração027 (@conspiracao027oficial): Admirável Mundo Novo

Chico Alves (@chicoalves.oficial): Amor do Poetas

Smile (@sorrisoemingles): Struggle

GanjaFlow (@tc.vieira): Levante

Vitu (@cantavitu): Portão