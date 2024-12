FESTIVAL VIRADA PIÚMA | Confira a programação que acontece de 28 de dezembro a 5 de janeiro

A cidade de Piúma se prepara para receber o aguardado Festival Virada Piúma 2025, que promete animar moradores e turistas com uma programação diversificada e atrações para todos os gostos. O evento, que ocorrerá entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025, celebra o fim de ano e a chegada de 2025 com shows musicais, espetáculos culturais e muita diversão.

Com apresentações de artistas locais e grandes nomes da música, o festival traz uma mistura vibrante de ritmos como samba, forró, pop e rock, oferecendo momentos inesquecíveis para públicos de todas as idades. O palco principal será montado na Praça Dona Carmen, mas a programação também contará com outras atrações itinerantes, como o Trio Elétrico, que levará a festa para diferentes pontos da cidade.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 28/12/2024 – Sábado (Praça Dona Carmen)

20h30 – Bandaê

23h – Luiza Andrade

Dia 29/12/2024 – Domingo (Praça Dona Carmen)

17h – Espetáculo Lacarta Circo Teatro

20h30 – Luiz Show

23h – Banda UAU

Dia 31/12/2024 – Terça-feira – Virada de Ano

Trio Parado (Praça Dona Carmen)

21h – DJ

22h – Beto Kauê

Palco (Complexo Willian Damasceno)

20h30 – Fernanda Fontes

23h – Banda Santarens

Dia 01/01/2025 – Quarta-feira

Trio Elétrico (Saída Próximo ao Restaurante New House)

16h – Banda MC6

Palco (Praça Dona Carmen)

21h30 – Banda KS10

Dia 03/01/2025 – Sexta-feira (Praça Dona Carmen)

20h30 – Mateus e Rhuan

23h – Cristian Sullivan

Dia 04/01/2025 – Sábado (Praça Dona Carmen)

20h30 – Mofo Banda

23h – Banda Swing Battifun

Dia 05/01/2025 – Domingo (Praça Dona Carmen)

19h30 – Banda Frequency

22h – Grupo Mulekagem do Samba

fonte Prefeitura de Piúma