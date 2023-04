Filho estupra a própria mãe de 78 anos em quarto de hospital no Distrito Federal

today18 de abril de 2023 remove_red_eye47

Foi preso em flagrante nesta segunda-feira, dia 17, um homem de 36 anos acusar de estuprar a própria mãe, de 78 anos, em um quarto do hospital particular no Lago Sul, em Brasília. Ele foi detido em sua residência na Asa Norte pelos crimes de estupro de vulnerável, dano qualificado, desacato e resistência.

Ela encontra-se internada com demência e outros problemas de saúde.

A denúncia dos fatos se deu de forma anônima à Polícia Civil, que confirmou através de imagens do quarto da idosa obtidas pela 10ª Delegacia de Polícia do Lago Azul.

De acordo com a Polícia Civil, no decorrer da prisão o homem resistiu e tentou agredir os militares, além de desacatar e danificar a porta da viatura chutando o veículo.

Considerando a gravidade do caso, o delegado responsável, Maurício Iacozzilli, converteu a prisão em flagrante por prisão preventiva do acusado e encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguardará a audiência de custódia.