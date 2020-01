Filho mata a mãe e esconde corpo em poço artesiano

Sandra Maria Nicolau foi morta pelo próprio filho, Eduardo Jonathan Nicolau Alves, de 23 anos, que escondeu o corpo da mãe dentro de um poço artesiano da casa onde morava, no bairro Nova Iguaçuana, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ele confessou o crime e foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A vítima, que completaria 45 anos no dia 30 de janeiro, foi vista com vida pela última vez na última sexta-feira. Seu corpo foi encontrado no sábado. De acordo com informações, para abafar o cheiro do corpo da mãe, Jonathan o cobriu com brita, fechou o poço e colocou um vaso de planta por cima.

Natasha Nicolau Kohlman, filha de Sandra, conta que os vizinhos ouviram o barulho de Jonathan e mais uma pessoa no quintal da casa, na madrugada de sábado, e acionaram a polícia. Para ela, foi o momento em que o irmão escondeu o corpo da mãe.



Para a irmã de Jonathan, a motivação do crime foi o imóvel da vítima. Natasha diz que o irmão sempre teve um comportamento agressivo com Sandra e que chegou a presenciar alguns episódios de agressão de Jonathan contra a mãe.



