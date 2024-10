Filme “Enterre seus Mortos” traz Selton Mello e Marjorie Estiano como protagonistas

Dirigido por Marco Dutra, o filme original Globoplay conta com Selton Mello, Marjorie Estiano, Betty Faria e Danilo Grangheia no elenco

Os limites entre a vida e a morte, o real e o fantástico estão novamente na obra do diretor e roteirista Marco Dutra (“O Silêncio do Céu”, “Quando eu era vivo”, “As Boas Maneiras”, “Trabalhar Cansa”). Partindo do romance homônimo da aclamada autora Ana Paula Maia, ENTERRE SEUS MORTOS traz os atores Selton Mello e Marjorie Estiano como protagonistas. A produção é Original Globoplay e também é assinada por RT Features.

A estreia mundial do filme acontece na Espanha, no prestigiado Festival de Cinema de Sitges – um dos mais importantes festivais internacionais, sobretudo dentro dos gêneros de terror e fantasia, e logo em seguida será exibido no Festival de Londres – BFI. No Brasil, o filme realiza sua estreia no Festival do Rio, em 11 de outubro, e também foi selecionado para ser exibido na 48º Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Em ENTERRE SEUS MORTOS, Selton Mello interpreta Edgar Wilson, homem soturno que trabalha como removedor de animais atropelados em estradas; seu colega de trabalho é um padre excomungado, Tomás (Danilo Grangheia). O protagonista namora Nete (Marjorie Estiano), sua chefe e quem lhe passa as chamadas das ocorrências. O cenário é a fictícia Abalurdes, pequena cidade marcada por acontecimentos peculiares e um clima de apocalipse iminente. Porém, chega um momento em que Edgar é obrigado a violar as regras do seu trabalho e o caos passa a imperar em sua vida e na cidade.

O filme possui elenco de peso além dos protagonistas, e conta também com Betty Faria, Maria Manoella e Gilda Nomacce. O roteiro teve a colaboração de Caetano Gotardo – com quem Marco Dutra dirigiu “Todos os Mortos”, exibido em competição no Festival de Berlim 2020 e premiado em Gramado no mesmo ano.

“ENTERRE SEUS MORTOS mistura diversos gêneros do cinema para abordar o antigo tema do ‘Fim dos Tempos’. Edgar Wilson, o protagonista, é como uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos, entre a vida desperta e os pesadelos. Ele é um andarilho, movendo-se por mundos destruídos que parecem próximos do fim, mas que de alguma forma ainda funcionam. O filme foi escrito e produzido durante os anos da pandemia, e o tema da Morte, em todo o seu sombrio esplendor, aos poucos se tornou o foco central. A inevitabilidade da morte, mas também a ideia de salvação diante dela. As maneiras pelas quais resistimos fugazmente à morte, esculpindo espaços para sobreviver e possivelmente prosperar em um mundo que colapsa”, conta o diretor.

A fotografia do longa é assinada pelo português Rui Poças, que já trabalhou com Dutra em “As Boas Maneiras”, e tem em seu currículo filmes como “Zama”, “O Ornitólogo” e “Tabu”. A trilha sonora é de Lúcio Maia (“Amarelo Manga”), com participação de Dutra. Já os efeitos especiais práticos são de Rodrigo Aragão, diretor de filmes de terror como “O Cemitério das almas perdidas” e “A Mata Negra”. Marina Franco (“A Vida Invisível” e “Três Verões”) é responsável pelo figurino, enquanto Ana Paula Cardoso (“Noites de Alface”, “A Febre”, “Deslembro”) cuida da direção de arte do longa.

A história acompanha a jornada perigosa de Edgar por um mundo devastado, enquanto este lida com sonhos violentos e a inevitabilidade da morte. A morte é uma das temáticas centrais do longa, que explora como os personagens vivem com a resiliência em meio ao caos e sua busca constante pela salvação diante de um ambiente em colapso. Através de uma atmosfera sombria e reflexões sobre a mortalidade, ENTERRE SEUS MORTOS combina de forma única elementos de drama e terror, reafirmando a vocação de Marco Dutra para criar narrativas densas e cheias de nuances.

Sinopse

Na pequena cidade de Abalurdes, Edgar Wilson trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas para mantê-las funcionando. Junto dele, o colega de profissão Tomás, ex-padre excomungado que distribui extrema unção aos seres moribundos que cruzam seu caminho, e sua chefe Nete – com quem Edgar tem um relacionamento incipiente e um desejo de fugir de Abalurdes. Ao redor deles, o mundo parece dar sinais de que um arrebatamento final se aproxima.