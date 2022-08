Filme ‘Linha Tênue’ chega ao Looke com exclusividade

O Looke, plataforma de filmes e séries por assinatura, divulga os lançamentos exclusivos que chegam à plataforma nesta quinta-feira, 25 de agosto: “Linha Tênue” e “Tudo Sobre Sexo“. Confira abaixo os detalhes.

Linha Tênue (Aritmiya) | Romance, Drama

Veja o trailer aqui

O longa acumula 33 prêmios, entre os quais Melhor Filme no Festival de Cinema de Trieste, Melhor Ator (Aleksandr Yatsenko) no Festival Internacional de Cinema de Chicago, entre outros.

Sinopse: um jovem paramédico, talentoso e dedicado está enfrentando problemas em seu casamento. Sua esposa está farta dele se importar mais com os pacientes do que com ela, e pede o divórcio. Ao mesmo tempo em que luta para arranjar tempo para a esposa, ele começa a ficar cada vez mais obcecado por sua missão de salvar vidas. Até que o novo chefe do hospital implementa novas regras rígidas que atrapalham o trabalho do paramédico. Presos entre ligações de emergência, a busca por um sentido para a vida, e crises pessoais e profissionais, o casal precisa encontrar a força que os mantém unidos.

Direção: Boris Khlebnikov.

Elenco: Aleksandr Yatsenko (Comboio 48 – A Última Resistência), Irina Gorbacheva (Indigo), Nikolay Shrayber (O Furioso).

Tudo sobre Sexo (Natural Disasters aka All About Sex) | Comédia

Veja o trailer aqui

Sinopse: Sage, Morgan e Casey, três amigas na casa dos vinte e poucos anos, lutam para equilibrar suas vidas profissionais e pessoais. Com muito bom humor e um toque de sexo, elas enfrentam as dores crescentes, confusas, hilárias e terríveis da idade adulta.

Direção: Dakota Gorman.

Elenco: Dakota Gorman, Natalee Linez, Emma Deckers.