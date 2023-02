FILMES | Confira as estreias de destaque da plataforma Looke

O Looke, plataforma de filmes e séries, divulga as principais novidades que ficam disponíveis para os assinantes na quinta-feira, 9 de fevereiro. O destaque da semana é “O Fantasma Vermelho“, longa que conta a história do lendário soldado russo que aniquilou sem dó seus rivais alemães na Segunda Grande Guerra. Tem ainda o suspense “O Agente“, a cinebiografia “O Caminho do Poder” e a segunda temporada da série “Patati Patatá – O Melhor da Pré-escola“.

Destaques

O Fantasma Vermelho (Red Ghost) | Guerra

Sinopse: 1941. As tropas da Alemanha temem um mítico soldado soviético, chamado O Fantasma Vermelho. Dizem que ele é imortal e surge quando menos se espera para, sozinho, matar os soldados rivais. Os alemães fazem de tudo para destruí-lo e superar o Exército Vermelho, mas o vingador russo sempre consegue escapar. Até que um esquadrão da morte é enviado para matá-lo e, por acaso, se depara com um pequeno grupo de soldados soviéticos. Mas o que os alemães não sabem é que O Fantasma Vermelho está prestes a aparecer…

Direção: Andrey Bogatyrev.

Elenco: Alexey Shevchenkov, Yuri Borisov, Vladimir Gostyukhin.

O Agente (Atlas aka The Mover) | Suspense

Sinopse: aos 60 anos, Walter Scholl é um dos mais leais e eficientes funcionários de uma empresa especializada em recolher os móveis de pessoas que foram despejadas. Para manter sua saúde mental, ele tenta ignorar ao máximo o sofrimento das pessoas que estão perdendo seus lares. Mas, quando Walter descobre que o próximo despejado será seu filho, com quem não tem contato há anos, ele precisará enfrentar seu perigoso chefe e as questões de seu próprio passado.

Direção: David Nawrath.

Elenco: Rainer Bock, Albrecht Schuch, Thorsten Merten.

O Caminho do Poder (A Man Called Ahok) | Biografia

Sinopse: baseado na história real de Ahok, ex-governador de Jacarta, capital da Indonésia, desde sua infância com sua família em uma vila rural até sua posse como um dos principais políticos do país. Antes de concorrer ao cargo, ele aprendeu muito sobre disciplina com seu pai que dirigia uma empresa de mineração e era obrigado a lidar com a corrupção nos negócios. Após a falência da empresa e uma tragédia familiar, Ahok lembra da mensagem de seu pai para enfrentar as adversidades e finalmente se tornar um líder político.

Direção: Putrama Tuta.

Elenco: Daniel Mananta, Kin Wah Chew e Eric Febrian.

Série Infantil

Patati Patatá – O Melhor da Pré-escola 2 | Animação

Sinopse: o melhor da pré-escola do Patati Patatá voltou! Oba, isso mesmo, agora temos mais clássicos que marcaram a infância de todos! Quem lembra da Dona Baratinha que fala que tem 7 saias? Agora os pequenos podem aprender esses hits curtindo desenhos da dupla de palhaços mais amada do Brasil.

Direção: Alberto Luiz Torrieri Gomes, Igor Helder Massini Faria.