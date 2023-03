FILMES | Conheça os destaques que chegam ao Looke nesta quinta-feira (23)

O Looke, plataforma de filmes e séries, divulga os destaques que ficam disponíveis para os assinantes na quinta-feira, 23 de março. Entre as novidades estão o suspense “Alguém entre Nós“, o romance “Amor Proibido” e a comédia “Um Casamento Muito Louco“.

Destaques

Alguém entre Nós (Byvshaya aka The Ex) | Suspense, Terror

Sinopse: Léo tem uma vida feliz, com trabalho, amigos e sua noiva Ana, com quem está prestes a se casar. Depois que uma publicação na internet o lembra de um romance adolescente, uma série de eventos estranhos começam a acontecer com o casal, tornando a vida deles um pesadelo.

Direção: Evgeniy Puzyrevskiy.

Elenco: Konstantin Beloshapka, Vera Kincheva, Pavel Golubev, Sergey Dvoynikov.

Amor Proibido (König der Raben aka King of Ravens) | Romance, Comédia

Sinopse: Darko é um jovem macedônio que vive ilegalmente na Alemanha e faz de tudo para sobreviver e ajudar seus amigos. Quando ele se envolve em uma paixão arrebatadora com a misteriosa Alina, uma alemã casada, ele passa a arriscar suas relações com seus amigos e sua mãe, sua esperança por uma vida melhor, sua permanência no país e até sua própria vida.

Direção: Piotr J. Lewandowski.

Elenco: Malik Blumenthal (Coisas Verdadeiras), Antje Traue (O Homem de Aço), Karim Günes (Counterpart – Mundo Paralelo).

Um Casamento Muito Louco (Gorko! Aka Kiss Them All) | Comédia, Aventura

Sinopse: Natasha e Roman sonham com uma festa de casamento em uma cidade do litoral europeu. Mas o padrasto de Natasha, um conservador gerente do município, enxerga no casamento a possibilidade perfeita para alavancar a sua carreira.

Direção: Zhora Kryzhovnikov.

Elenco: Yuliya Aleksandrova (A Babá: O Chamado das Sombras), Egor Koreshkov (Gemini – O Planeta Sombrio) e Yan Tsapnik (Minha Amiga Palma).