Fim da espera: depois de 10 anos SINE retorna atendimento em Guarapari

today22 de setembro de 2026 remove_red_eye79

Guarapari voltou a contar com uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (SINE). A nova agência foi inaugurada na manhã desta terça-feira (22), no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, com a presença do prefeito Rodrigo Borges, secretários municipais, representantes do Governo do Estado, vereadores e servidores.

A retomada do serviço representa a volta de um importante atendimento para trabalhadores e empresas do município, com serviços como intermediação de mão de obra, seguro-desemprego, orientação profissional e encaminhamento para oportunidades de qualificação.

O prefeito Rodrigo Borges destacou que o retorno do SINE era uma demanda que defendia desde a época em que era vereador.

“Eu já buscava o retorno do SINE para Guarapari desde quando era vereador. Uma cidade do tamanho e da importância de Guarapari precisa ter esse serviço à disposição da população. Hoje, ver essa porta sendo reaberta é uma alegria e, principalmente, uma oportunidade de aproximar quem procura emprego de quem precisa contratar”, afirmou.

A secretária de Trabalho, Assistência e Cidadania, Nádia Doná, ressaltou a importância do atendimento. “O SINE é uma porta de entrada para quem está em busca de uma oportunidade e também um apoio para as empresas. Nosso objetivo é oferecer um atendimento humanizado, eficiente e conectado às necessidades do mercado de trabalho.”

Para a coordenadora do SINE, Bruna Tavares, a equipe está preparada para acolher trabalhadores e empregadores. “Queremos que cada pessoa que passe pelo SINE encontre orientação e novas possibilidades. Estamos aqui para aproximar profissionais e empresas e ajudar a transformar oportunidades em empregos.”

A implantação da agência foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Guarapari e o Governo do Estado, com as tratativas iniciadas em 2025 para o retorno do serviço ao município. Com forte atividade nos setores de turismo, comércio e serviços, Guarapari passa a contar novamente com uma estrutura dedicada a aproximar trabalhadores e empresas e fortalecer as oportunidades de emprego e renda.

Serviço

SINE Guarapari

Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.