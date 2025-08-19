Fim de semana tem Festival de Música em Santa Teresa

Em sua quarta edição, o Festival de Música Primavera Teresense resgata a cultura dos grandes festivais. Serão mais de 20 atrações musicais, Expo Flores, gastronomia, artesanato, produtos da agricultura familiar, vinhos, cervejas artesanais e muito mais durante dois fins de semana

Este ano o Festival chega com uma programação diferenciada dando destaque aos talentos do Espírito Santo e transformando a cidade em um verdadeiro palco de celebrações à música. Foram inscritas 74 composições e 9 delas serão apresentadas nas semifinais que acontecem no próximo fim de semana.

Os artistas autorais são de vários municípios capixabas e se apresentarão no período de 22 a 24 de agosto (semifinais) na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer, e disputarão a final no dia 5 de setembro, no Parque de Exposições, em Santa Teresa.

Neste ano a premiação será para as três composições finalistas: 1° lugar (Troféu Beija-flor) – R$ 2.500,00; 2° lugar (Troféu Orquídea) – R$ 2.000,00; 3° lugar (Troféu Quaresmeira) – R$ 1.500,00; e ainda premiação por aclamação popular (Troféu Ipê Amarelo) – R$ 1.000,00. O vencedor receberá ainda um vale compras no valor de R$ 800,00 da Backstage Instrumentos Musicais.

Atrações do Festival

O Festival se divide em dois fins de semana: de 22 a 24 de agosto, na Rua do Lazer, onde serão realizadas as semifinais com 9 compositores e shows com as bandas Red Rock Band, Carro Velho, Jorman da Penha e River Trio e Big Bat Blues Band.

Nos dias 5 e 6 acontece a grande final do Festival e shows nacionais com Dani Moraes, Biquini Cavadão, Zé Geraldo, Leoni e André Frateschi convida Dado Villa-Lobos. Também acontece entre os dias 5 a 7 de setembro a Expo Flores na Praça da Cultura, no Centro (ao lado da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura) com atrações culturais e produtos da agricultura familiar.

O Festival é uma idealização da Prefeitura de Santa Teresa, com realização do Instituto Panela de Barro, patrocínio do Sicredi, Esfa e Plus Delivery, apoio do Sebrae, Aderes, Governo do Espírito Santo e promoção da Rádio Canaã FM.

Confira a programação completa

Festival de Música Primavera Teresense 2025

Rua do Lazer – 22 a 24 de agosto

Sexta – 22/08

18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025

18h30 – Filipe Benedito – Medo (Santa Maria de Jetibá)

19h – Flavio Novelli – Só Quero Você (Santa Teresa)

19h30 – Ana Pedrini – No Escuro (Baixo Guandu)

20h – Resultado do primeiro finalista

21h – Show com Red Rock Band (Pop Rock)

22h30 – Encerramento

Sábado à tarde (Rock na Praça) – 23/08

13h30 – Show com Jorman da Penha e River Trio (Rock)

15h – Show com Carro Velho (Pop Rock)

Sábado à noite – 23/08

17h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025

17h30 – Carol Nascimento – Marcas de Amor (Muqui)

18h – Lais Stone – Mania (Fundão)

18h30 – Victor Nabrasi – Mas Quem Diria (Cachoeiro de Itapemirim)

19h – Resultado do segundo finalista

20h – Show com Big Bat Blues Band (Blues)

22h – Encerramento

Domingo – 24/08

11h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025

12h – Manfredo – Amor, Esperança, Fé & Afeto (Vila Velha)

12h30 – Kell do Cavaco – Samba na Varanda (Serra)

13h – Vitu – Mais Um Dia (Vitória)

13h30 – Resultado do terceiro finalista

14h – Show com DJ Rastafloyd

16h – Encerramento

Festival de Música Primavera Teresense 2025

Parque de Exposições – 05 e 06 de setembro

Sexta – 05/09

18h – Abertura do Festival de Música Primavera Teresense 2025 e Praça de Alimentação

18h10 – DJ Zappie (Kombi Elza Machine)

19h – 1º Finalista

19h30 – 2º Finalista

20h – 3º Finalista

20h40 – Premiação do Festival

21h – Show com Zé Geraldo

23h – Show com Biquini Cavadão

Sábado 06/09

18h – Abertura do Festival de Música Primavera Teresense 2025 e Praça de Alimentação

19h – Show com Dani Moraes (Especial Rita Lee)

21h – Show com Leoni

23h – Show André Frateschi convida Dado Villa-Lobos

01h – DJ Zappie (Kombi Elza Machine)

Festival Primavera Teresense 2025

Praça da Cultura – 05 a 07 de setembro

Expo Flores e atrações culturais

Sexta 05/09

15h – Abertura da Expo Flores

17h30 – Show com Anfrisio (Variadas)

Sábado 06/09

12h – Abertura da Expo Flores

12h10 – Show com Elisa Alves (Samba)

17h30 – Show com Renato Sabaini (MPB)

Domingo 07/09

11h – Abertura da Expo Flores

12h – Show com Will Black (Soul Music)