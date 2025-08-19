Fim de semana tem Festival de Música em Santa Teresa
Em sua quarta edição, o Festival de Música Primavera Teresense resgata a cultura dos grandes festivais. Serão mais de 20 atrações musicais, Expo Flores, gastronomia, artesanato, produtos da agricultura familiar, vinhos, cervejas artesanais e muito mais durante dois fins de semana
Este ano o Festival chega com uma programação diferenciada dando destaque aos talentos do Espírito Santo e transformando a cidade em um verdadeiro palco de celebrações à música. Foram inscritas 74 composições e 9 delas serão apresentadas nas semifinais que acontecem no próximo fim de semana.
Os artistas autorais são de vários municípios capixabas e se apresentarão no período de 22 a 24 de agosto (semifinais) na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer, e disputarão a final no dia 5 de setembro, no Parque de Exposições, em Santa Teresa.
Neste ano a premiação será para as três composições finalistas: 1° lugar (Troféu Beija-flor) – R$ 2.500,00; 2° lugar (Troféu Orquídea) – R$ 2.000,00; 3° lugar (Troféu Quaresmeira) – R$ 1.500,00; e ainda premiação por aclamação popular (Troféu Ipê Amarelo) – R$ 1.000,00. O vencedor receberá ainda um vale compras no valor de R$ 800,00 da Backstage Instrumentos Musicais.
Atrações do Festival
O Festival se divide em dois fins de semana: de 22 a 24 de agosto, na Rua do Lazer, onde serão realizadas as semifinais com 9 compositores e shows com as bandas Red Rock Band, Carro Velho, Jorman da Penha e River Trio e Big Bat Blues Band.
Nos dias 5 e 6 acontece a grande final do Festival e shows nacionais com Dani Moraes, Biquini Cavadão, Zé Geraldo, Leoni e André Frateschi convida Dado Villa-Lobos. Também acontece entre os dias 5 a 7 de setembro a Expo Flores na Praça da Cultura, no Centro (ao lado da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura) com atrações culturais e produtos da agricultura familiar.
O Festival é uma idealização da Prefeitura de Santa Teresa, com realização do Instituto Panela de Barro, patrocínio do Sicredi, Esfa e Plus Delivery, apoio do Sebrae, Aderes, Governo do Espírito Santo e promoção da Rádio Canaã FM.
Confira a programação completa
Festival de Música Primavera Teresense 2025
Rua do Lazer – 22 a 24 de agosto
Sexta – 22/08
18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025
18h30 – Filipe Benedito – Medo (Santa Maria de Jetibá)
19h – Flavio Novelli – Só Quero Você (Santa Teresa)
19h30 – Ana Pedrini – No Escuro (Baixo Guandu)
20h – Resultado do primeiro finalista
21h – Show com Red Rock Band (Pop Rock)
22h30 – Encerramento
Sábado à tarde (Rock na Praça) – 23/08
13h30 – Show com Jorman da Penha e River Trio (Rock)
15h – Show com Carro Velho (Pop Rock)
Sábado à noite – 23/08
17h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025
17h30 – Carol Nascimento – Marcas de Amor (Muqui)
18h – Lais Stone – Mania (Fundão)
18h30 – Victor Nabrasi – Mas Quem Diria (Cachoeiro de Itapemirim)
19h – Resultado do segundo finalista
20h – Show com Big Bat Blues Band (Blues)
22h – Encerramento
Domingo – 24/08
11h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2025
12h – Manfredo – Amor, Esperança, Fé & Afeto (Vila Velha)
12h30 – Kell do Cavaco – Samba na Varanda (Serra)
13h – Vitu – Mais Um Dia (Vitória)
13h30 – Resultado do terceiro finalista
14h – Show com DJ Rastafloyd
16h – Encerramento
Festival de Música Primavera Teresense 2025
Parque de Exposições – 05 e 06 de setembro
Sexta – 05/09
18h – Abertura do Festival de Música Primavera Teresense 2025 e Praça de Alimentação
18h10 – DJ Zappie (Kombi Elza Machine)
19h – 1º Finalista
19h30 – 2º Finalista
20h – 3º Finalista
20h40 – Premiação do Festival
21h – Show com Zé Geraldo
23h – Show com Biquini Cavadão
Sábado 06/09
18h – Abertura do Festival de Música Primavera Teresense 2025 e Praça de Alimentação
19h – Show com Dani Moraes (Especial Rita Lee)
21h – Show com Leoni
23h – Show André Frateschi convida Dado Villa-Lobos
01h – DJ Zappie (Kombi Elza Machine)
Festival Primavera Teresense 2025
Praça da Cultura – 05 a 07 de setembro
Expo Flores e atrações culturais
Sexta 05/09
15h – Abertura da Expo Flores
17h30 – Show com Anfrisio (Variadas)
Sábado 06/09
12h – Abertura da Expo Flores
12h10 – Show com Elisa Alves (Samba)
17h30 – Show com Renato Sabaini (MPB)
Domingo 07/09
11h – Abertura da Expo Flores
12h – Show com Will Black (Soul Music)