Renato Albani apresenta “A Ignorância É Uma Dádiva” no ES neste fim de semana

today28 de abril de 2026 remove_red_eye68

Humorista passa por Linhares, Colatina e Guarapari neste feriadão e se prepara para gravar especial no dia 6 de junho, em Cariacica

Um dos principais nomes do stand-up brasileiro na atualidade, Renato Albani retorna ao Espírito Santo com a turnê do espetáculo “A Ignorância É Uma Dádiva”, sucesso absoluto de público.

O comediante se apresenta em três cidades capixabas neste início de maio: Linhares (01/05), Colatina (02/05) e Guarapari (03/05), reforçando a forte conexão com o público do seu estado de origem. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do comediante.

Em cartaz desde 2025, o show “A Ignorância É Uma Dádiva” já foi assistido por mais de 200 mil pessoas no Brasil e na Europa, consolidando-se como o maior sucesso da carreira de Albani.

No palco, o humorista conduz o público por reflexões bem-humoradas sobre a vida adulta, os relacionamentos, o impacto das redes sociais, as diferenças entre gerações e os absurdos do cotidiano, sempre com alto poder de identificação.

Considerado pelo próprio artista como o melhor texto que já escreveu, o espetáculo combina observação afiada, ritmo dinâmico e proximidade com o público, características que marcaram a trajetória de Albani e o colocaram entre os grandes nomes da comédia nacional.

A passagem pelo Espírito Santo ganha um significado ainda mais especial neste momento da carreira: o comediante se prepara para a gravação do especial “A Ignorância É Uma Dádiva”, que acontece no dia 6 de junho, às 21h, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade. O registro marca o encerramento da turnê e promete ser o maior projeto já realizado por Albani, reunindo milhares de pessoas em um espetáculo histórico.

Mais do que uma sequência de apresentações, a agenda no Espírito Santo representa um retorno simbólico às origens e uma preparação para esse momento decisivo, consolidando o impacto do espetáculo em todo o país.

Serviço

Renato Albani no Espírito Santo

Linhares (ES)

Data: 01 de maio de 2026 (sexta-feira)

Sessões: 19h e 21h

Local: Conceição Hall – Av. José Tesch, 1048-1124 – Colina, Linhares – Espírito Santo

Ingressos: https://renatoalbani.nonstop.com.br/

Colatina (ES)

Data: 02 de maio de 2026 (sábado)

Sessão: 21h

Local: Arena North Star – Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 – Barbados, Colatina – Espírito Santo

Ingressos: https://renatoalbani.nonstop.com.br/

Guarapari (ES)

Data: 03 de maio de 2026 (domingo)

Sessão: 20h

Local: Sesc Guarapari – Auditório Praia do Morro – Av. João Ricardo Haddad, 1760 – Lagoa Funda, Guarapari – Espírito Santo

Ingressos: https://renatoalbani.nonstop.com.br/

fotos Mateus Dias