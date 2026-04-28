Alerta de Golpe: falso site do Detran|ES engana motoristas em sites de busca

today28 de abril de 2026 remove_red_eye132

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) reforça o alerta contra links que emulam o site oficial do órgão. Por meio de pesquisas em sites de buscas, endereços fraudulentos estão sendo posicionados para enganar o contribuinte.

Em uma procura simples na internet, utilizando termos como “detran es”, internautas estão sendo direcionados para um domínio estrangeiro (fourthwall.com). Embora o título do anúncio use o nome oficial do órgão, o endereço eletrônico denuncia a fraude.

Ao clicar, o cidadão é direcionado para uma página que copia visualmente o portal do Detran|ES, gerando boletos falsos de pagamento de tributos como IPVA e Licenciamento.

Assim, o Detran|ES destaca que o único endereço eletrônico oficial para realizar consultas e emitir documentos é o www.detran.es.gov.br. O órgão salienta que não envia boletos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

O cidadão deve desconfiar de qualquer resultado que contenha a etiqueta ‘Patrocinado’ ou ‘Anúncio’ quando se trata de serviços públicos. Assim, para garantir a segurança digital ao buscar serviços públicos, o primeiro passo é sempre verificar a URL do site, certificando-se de que o domínio termine obrigatoriamente em .es.gov.br. Qualquer outro tipo de extensão, como: .com, .net e outros deve ser descartado.

É essencial ainda conferir o beneficiário antes de confirmar o pagamento via PIX ou boleto, validando se o destinatário é realmente o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ou a Secretaria da Fazenda (Sefaz). Para evitar riscos, a recomendação é priorizar os canais oficiais como o aplicativo CNH do Brasil ou do portal de serviços Acesso Cidadão.

Caso tenha efetuado algum pagamento em site falso, a orientação é registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) ou de forma on-line no site da Polícia Civil do Espírito Santo, anexando o comprovante e o link utilizado.