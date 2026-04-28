GUARAPARI | Village do Sol mais perto de ter energia de qualidade

today28 de abril de 2026 remove_red_eye92

Entrega do novo zoneamento à EDP é passo decisivo para regularizar ligações e reduzir prejuízos de moradores e comerciantes com as constantes quedas de energia

O deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deu mais um passo para garantir energia elétrica de qualidade aos moradores de Village do Sol, em Guarapari.

Após atuar diretamente na revisão do zoneamento da região, o parlamentar formalizou a entrega do novo mapa à EDP, permitindo que a concessionária inicie a atualização cadastral e avance na regularização das ligações.

A entrega foi feita no último dia 15 à gestora operacional de poder público da EDP, Derielle Alvarenga. Segundo Gandini, a medida cumpre um compromisso assumido com a comunidade.

Gandini com moradores e autoridades, durante a assinatura do novo zoneamento da APA de Setiba.

“Assim que o novo mapa foi publicado, levei à EDP para acelerar o processo. A empresa já iniciou a atualização do sistema, de forma online, para liberar as áreas aptas às ligações”, afirmou.

Com a mudança, cerca de 10 mil moradores podem ser beneficiados. Hoje, grande parte da população enfrenta quedas constantes de energia, prejuízos no comércio e até queima de eletrodomésticos. Além disso, muitas residências ainda vivem em situação irregular por estarem em áreas que antes não permitiam ligação formal.

De acordo com o deputado, aproximadamente 80% de Village do Sol passa a estar dentro das áreas liberadas pelo novo zoneamento, o que abre caminho para uma série de instalações por parte da concessionária.

“A minha preocupação agora é dar velocidade para que essas famílias tenham acesso a um serviço digno e seguro”, reforçou.

A atuação de Gandini inclui ainda a realização de audiência pública com moradores e a articulação junto a órgãos estaduais para destravar o impasse histórico da região, que ficava em uma “área cinzenta” do ponto de vista legal.

Paralelamente, o parlamentar também iniciou tratativas para avançar no saneamento básico. Já foi solicitada uma agenda com a Cesan, além de articulações com o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, para incluir o bairro no Plano Municipal de Saneamento — que atualmente não contempla Village do Sol.

A preocupação é urgente. Moradores utilizam água sem garantia de qualidade, proveniente de fornecimento privado e poços artesianos, em uma região com alto lençol freático e presença de fossas sépticas, o que aumenta o risco de contaminação.

“O acesso à água tratada e ao esgoto é fundamental para a saúde e a segurança da população. Estamos trabalhando para que isso também avance o mais rápido possível”, destacou Gandini.

A atualização do zoneamento da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, conduzida pelo Iema por meio da Portaria Conjunta nº 005-R (abril/2026), reconhece áreas já urbanizadas e compatibiliza a ocupação com a preservação ambiental, abrindo caminho para a chegada de infraestrutura básica à região.

créditos Wilbert Suave