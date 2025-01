Fiscalização é realizada na Lagoa do Meio, em Marataízes, após denúncia de insetos

A prefeitura Municipal de Marataízes atendeu a uma denúncia protocolada sobre a presença de insetos nas residências ao redor da Lagoa do Meio. A equipe, coordenada por Maria de Fátima Brandão, com a colaboração de Grasieli Fidélix (Bióloga e Técnica em Saúde com ênfase em Endemias), Douglas Reis (Supervisor de Campo) e o Agente de Endemias Levi Brandão, realizou uma busca detalhada na área para identificar e monitorar a situação.

Os insetos encontrados são conhecidos como Efemerópteros (Ephemeroptera), popularmente chamados de efêmeras, borboleta-de-Piracema, sarará, besouro-de-maio ou siriruiá. Estes insetos são típicos de ambientes aquáticos, como lagos e rios, e são conhecidos por sua breve vida adulta. Seu ciclo inclui grandes enxames de acasalamento, após o qual os insetos morrem em menos de 24 horas. Aumento da temperatura favorece o desenvolvimento de novas espécies. Importante destacar que as efêmeras se alimentam apenas na fase larval, consumindo nitritos e algas marinhas, e, por isso, não causam danos à saúde humana.

Apesar de não representarem risco à saúde da população, esses insetos podem causar certo incômodo durante o período de acasalamento. A Vigilância Ambiental recomenda que os moradores das áreas afetadas adotem medidas preventivas, como instalar telas nas janelas e manter portas fechadas durante o entardecer e o amanhecer, períodos de maior atividade dos insetos.

Além disso, a equipe da Vigilância Ambiental está realizando um monitoramento contínuo na área e aplicando inseticidas com cuidados ambientais, a fim de mitigar os impactos do fenômeno. A prefeitura de Marataízes reafirma seu compromisso com o bem-estar da população e a preservação do meio ambiente, garantindo o cumprimento de todas as demandas relacionadas à situação.