Foragido da justiça é capturado em Cachoeiro de Itapemirim

today14 de julho de 2025 remove_red_eye76

Um homem foragido da justiça, procurado pelo crime de furto, foi preso na noite do último sábado, 13 de julho de 2025, em Cachoeiro de Itapemirim. A captura ocorreu durante um patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Aeroporto, onde o indivíduo foi encontrado dentro de um veículo que estava parado de forma suspeita há algum tempo.

Ao ser abordado, o homem tentou se identificar com um nome falso, fornecendo informações inconsistentes sobre sua filiação e data de nascimento. Moradores da comunidade, que o conheciam por um apelido e o descreveram como alguém que realizava pequenos serviços em troca de ajuda, confirmaram não saber seu verdadeiro nome, o que aumentou as suspeitas dos agentes.

Diante da falta de documentos e das contradições em seu depoimento, o abordado foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil para uma identificação mais aprofundada. No local, ele manteve a versão da identidade falsa, mas a colaboração entre as forças de segurança foi crucial para desvendar a verdade. Por meio de uma fotografia do suspeito e da análise de suas características físicas, como tatuagens e uma cicatriz, a Polícia Penal e um policial militar de outro município confirmaram a verdadeira identidade do homem.

Após a confirmação, constatou-se que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Mimoso do Sul, por envolvimento em crime de furto. O foragido, que é natural do Rio de Janeiro, foi formalmente preso. A ação destaca a eficácia da abordagem de rotina e a importância da colaboração entre as instituições de segurança pública para o cumprimento da lei.