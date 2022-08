Foragidos do sistema prisional são detidos pela Guarda Civil Municipal de Viana

A Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV) recebeu denúncias anônimas na última terça-feira (02), de que indivíduos estariam em uma rota de fuga em Piapitangui, na região rural do município, em direção à localidade de Roda D’Água, em Cariacica.

Agentes da Guarda Municipal de Viana prosseguiram para a divisa dos municípios e realizaram buscas no local com apoio de policiais militares do 7º Batalhão e equipes da Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS).

Após buscas intensas, os foragidos foram localizados em uma estrada de chão. Durante as verificações, ficou comprovado que os dois abordados eram foragidos do sistema prisional. Eles foram entregues à equipe da SEJUS e reconduzidos ao presídio.

A Guarda Civil Municipal de Viana está sempre à postos para atender ocorrências e prestar apoio à população, através do número (27) 9 9738-8787.