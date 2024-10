Forças de segurança deflagram operação de combate ao tráfico no Sul do Estado

today10 de outubro de 2024 remove_red_eye47

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Novo do Sul, com o apoio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, das Delegacias de Polícia (DP) de Piúma e Iconha, da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (PMES) e da equipe K9 da Guarda Civil Municipal de Marataízes, deflagrou na madrugada desta quinta-feira (10), a operação “Legado de Família”.

Durante a ação foram detidos 10 suspeitos, sendo oito homens e duas mulheres. Também houve apreensão de drogas, armas, munições e simulacros de armas de fogo, sendo um de fuzil AR-15.

A ação tem como foco o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e restabelecer a segurança da comunidade de São José, em Rio Novo do Sul.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado Djalma Pereira Lemos, a comunidade se viu ameaçada pela invasão de facções devido à repressão no morro do Santo Antônio.

“A operação visa, portanto, combater o tráfico de drogas e assegurar a proteção e a tranquilidade da população local, que se encontrava refém, já que o bairro São José foi transformado em um reduto do tráfico”, disse.

Durante a operação, um adolescente foi apreendido no bairro Borsoi, em Rio Novo do Sul. Ele foi surpreendido pela equipe enquanto dormia, e foi encontrada uma pochete com R$ 10,50 sob seu travesseiro, além de uma porção de maconha próxima ao colchão. Ele tinha um mandado de internação por tráfico de drogas.

Ainda no bairro Borsoi, um homem de 31 anos foi detido em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas e por colaborar com o tráfico.

Na região do Morro da Caixa D’Água, dois homens foram detidos, sendo um de 26 anos, também por força de mandado de prisão por tráfico de drogas. Durante as buscas na residência foram encontradas 18 pedras de crack escondidas embaixo do colchão, além de outras quatro pedras de crack e R$ 42 em espécie em posse do acusado, que tentou justificar seu envolvimento no tráfico devido ao desemprego. Com o suspeito de 26 anos, nada de ilícito foi encontrado.

O segundo adolescente foi apreendido no bairro São José, em Rio Novo do Sul. Na residência dele foram apreendidos dois simulacros, um de fuzil AR-15 e de pistola de cor preta, branca e vermelha, além de sete celulares.

Ainda no bairro São José, em um outro alvo, foram detidos um homem e uma mulher. Foram apreendidas três armas, uma espingarda, uma garrucha calibre 32 e uma pistola 380, além de R$ 220,00, três buchas de maconha, balança de precisão, material para o embalo das drogas e rádios comunicadores.

Em um terceiro alvo no mesmo bairro foi detida a segunda mulher, em cumprimento de mandado de prisão. Em um beco, no quarto alvo, foram detidos dois suspeitos, dois homens de 22 e 38 anos, em cumprimento de mandado de prisão. Com eles foram apreendidos R$ 140,00 e munições.

Um dos “chefes” da associação possui ligação com PCC (Primeiro Comando da Capital), evidenciando uma cadeia de tráfico maior do que o apurado inicialmente nas investigações.

De acordo com o delegado, os adultos já tinham mandados de prisão por tráfico de drogas, enquanto dois adolescentes foram apreendidos com mandados de internação e um foi autuado por ato infracional análogo. Todos os detidos foram encaminhados aos respectivos sistemas prisionais.