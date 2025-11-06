Forças de segurança deflagram Operação ‘Terra Santa’ em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (06), a Operação “Terra Santa”, com o objetivo de cumprir de 29 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão preventiva nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra. Um suspeito de 20 anos foi detido, no bairro 1º de Maio, também em Vila Velha, e drogas foram apreendidas.



A operação foi resultado das investigações sobre o duplo homicídio ocorrido no bairro Santa Rita, que vitimou a adolescente Sofia Vial da Silva, de 15 anos, e a manicure Andrezza Silva Conceição, de 31 anos, no dia 10 de agosto deste ano. Outras três pessoas também foram feridas, incluindo uma criança de 3 anos.



Ao todo, 170 agentes participaram da operação, que contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), das delegacias especializadas do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV).



O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância da ação. “Esse trabalho fez parte de um plano de contingenciamento do Estado, após operação no Rio de Janeiro. Em Vila Velha, monitoramos toda a situação, não apenas em campo, mas também com inteligência. A Operação ‘Terra Santa’ foi cuidadosamente planejada e demonstrou nosso compromisso em retirar das ruas aqueles que não podem conviver em sociedade. A população pode confiar no trabalho das forças de segurança e do programa Estado Presente”, disse.



O adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Cleudes Júnior, apresentou um panorama geral da Operação “Terra Santa” e seus objetivos. “Deflagramos a Operação ‘Terra Santa’ para cumprir 29 mandados de busca e aproximadamente 20 mandados de prisão preventiva. Essas medidas foram desdobramentos dos ataques que aconteceram na região da Grande Santa Rita, que resultaram nas mortes de Sofia e Andrezza, e nos ferimentos de outras três pessoas, incluindo crianças”, afirmou.

O delegado Cleudes Júnior detalhou os resultados práticos da ação e a atuação da facção criminosa: “Durante a operação, conseguimos identificar e localizar responsáveis por fomentar a guerra entre facções, como o principal suspeito Stanley, além de outros traficantes ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV). Foram apreendidas drogas e um suspeito foi preso em flagrante, que tentou fugir durante a ação. Nosso objetivo foi cumprir a lei, retirar armamentos de circulação e reforçar a presença do Estado na comunidade.”



Sobre a motivação dos ataques, o delegado Cleudes Júnior explicou: “As investigações indicaram que os ataques não possuíam um alvo específico, mas tinham o objetivo de intimidar a população. Qualquer pessoa que estivesse em áreas dominadas pela facção rival podia ser atingida, com a intenção de forçar a saída de moradores de suas residências. Os indivíduos já presos confessaram a prática dos crimes, mas tentaram proteger integrantes da hierarquia superior. Embora alegassem ter agido de forma independente, as apurações demonstraram que suas ações ocorreram sob ordens da liderança da facção, e que tais ‘soldados’ não realizam atos sem autorização da direção do grupo.”



O delegado Cleudes Júnior reforçou o apelo à população: “Qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos deve ser repassada pelo telefone do Disque-Denúncia, o 181, permitindo que nossas equipes ajam rapidamente para prender os responsáveis e garantir a segurança da comunidade.

Operação “Terra Santa” – o nome faz referência ao bairro Santa Rita, em Vila Velha, onde pontos foram apelidados de “Faixa de Gaza” por causa dos intensos confrontos entre grupos rivais, em alusão a uma espécie de “guerra santa” pelo controle do tráfico de drogas.