Funcionário de escola é preso por solicitar imagens íntimas de alunos em Anchieta

5 de novembro de 2025

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Anchieta, prendeu, na tarde dessa terça-feira (04), um funcionário de uma escola, de 31 anos, investigado por solicitar imagens íntimas de alunos mediante pagamento em dinheiro, via PIX. Ao menos dez alunos foram identificados como vítimas do suspeito.

O indivíduo foi localizado no bairro Maembá, no município de Anchieta, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

O caso foi registrado no último dia 21 de outubro, quando a direção da unidade de ensino comunicou os fatos à Polícia Civil. De acordo com as informações repassadas, as mensagens eram enviadas durante o horário de trabalho do investigado, que, além de solicitar as imagens, também marcava encontros com os alunos.

Pelo menos seis estudantes, com idades entre 13 e 15 anos, chegaram a enviar as fotos. Câmeras de segurança da escola flagraram o suspeito entregando um par de tênis e uma capinha de celular a um dos alunos.

De acordo com a titular do Neam de Anchieta, delegada Luiza Jacob, as apurações iniciais indicam que mais de dez alunos podem ter sido vitimados.

“Assim que o corpo docente da instituição de ensino comunicou os fatos à Polícia Civil, instauramos o procedimento investigativo e representamos pela prisão temporária do suspeito. As investigações permanecem em andamento e deverão ser concluídas em breve”, informou a delegada.