Fundesul Presidente Kennedy firma contrato para implantação de usina fotovoltaica

11 de dezembro de 2023

Foi formalizada na última sexta-feira (08) a assinatura do contrato entre o Fundo de Desenvolvimento Econômico de Presidente Kennedy (Fundesul Presidente Kennedy), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e a empresa Apolo Energia Solar, no montante global de R$ 9,6 milhões.

Os recursos provenientes deste contrato serão destinados integralmente ao Projeto de Implantação de uma usina fotovoltaica, um passo significativo na busca por fontes sustentáveis de energia no município.

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, do vice-governador Ricardo Ferraço, dos deputados estaduais Marcelo Santos e Alan Ferreira, além do presidente do Bandes, Marcos Kneip. A participação dessas autoridades ressalta a importância estratégica e o apoio institucional ao desenvolvimento sustentável na região.

O Projeto de Implantação da usina fotovoltaica representa não apenas um avanço na matriz energética de Presidente Kennedy, mas também um compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico da região.

A parceria entre Fundesul Presidente Kennedy, Bandes e Apolo Energia Solar demonstra a capacidade de colaboração entre os setores público e privado na busca por soluções inovadoras e ambientalmente responsáveis.

Com a assinatura do contrato, inicia-se uma nova fase para o município, marcada pelo progresso sustentável e pela busca por soluções inovadoras. A implantação da usina fotovoltaica não apenas atende às demandas energéticas da região, mas também consolida Presidente Kennedy como um protagonista na adoção de práticas sustentáveis, alinhando-se às tendências globais de preservação do meio ambiente e transição para uma matriz energética mais limpa e eficiente.

A previsão é que a usina esteja em operação até o primeiro semestre de 2024.