Gálatas conquista posição no Top 6 do Campeonato Brasileiro de Futevôlei

today24 de junho de 2025 remove_red_eye41

A 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Clubes de Futevôlei 4×4 aconteceu no último final de semana, em Cariacica (ES)

O time capixaba de Barra de São Francisco, Gálatas Esporte Clube, conquistou posição no Top 6 pela 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Clubes de Futevôlei 4×4 disputado no último final de semana, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES).

Representando o Espírito Santo com as cores azul, vermelho e branco, o time masculino do Gálatas sofreu com a lesão de dois jogadores importantes o que acabou comprometendo o desempenho do clube. Apesar disso, os galáticos garantiram o 6ª lugar na categoria principal open masculina da competição nacional. O time do Leão do Norte é formado pelo bicampeão mundial Bruno Travezani, Salem, Eduardinho, Joaozinho e Havan.

“Foi só a primeira etapa, mas quero agradecer aos nossos atletas que fizeram história na estreia do Campeonato Brasileiro de Futevôlei e colocaram o Gálatas da cidade de Barra de São Francisco na 6ª posição no cenário esportivo nacional. Agora é manter o foco e o ritmo de treinamentos para as próximas competições”, disse Wander Gadita, presidente do Gálatas EC.

foto Brand Sport