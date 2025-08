Gálatas estreia na Série B do Capixabão no próximo domingo (10)

4 de agosto de 2025

Na primeira rodada, o novato time de Barra de São Francisco enfrentará o Forte FC, às 15h, em Castelo

O Gálatas Esporte Clube é o mais novo clube capixaba que chega com força total para disputar a Série B do Campeonato Capixaba 2025. A primeira partida oficial da história do time da cidade de Barra de São Francisco será contra o Forte FC no dia 10 de agosto, às 15h, no Estádio Emílio Nemer, em Castelo, no sul do Espirito Santo.

Antigo Espirito Santo FC, passou a se chamar Gálatas Esporte Clube após negociação milionária em maio deste ano. “Com sede em Barra de São Francisco, Gálatas é o novo representante capixaba a disputar o Campeonato Estadual Série B 2025. Teremos um time competitivo, com mescla de experiência e juventude”, afirma o presidente do Gálatas, Wander Gadita.

Com passagem por grandes clubes do interior, André Beijoca é o técnico escolhido para liderar o Gálatas rumo a elite do futebol capixaba.

“André Beijoca é o técnico certo para comandar o Gálatas Esporte Clube. Ele é um profissional estudioso e possui uma boa experiência no futebol brasileiro. Aliás, contamos com essa competência, junto com nosso diretor de futebol Lucas, para a montagem do elenco. Acreditamos, de fato, que o Gálatas tem a possibilidade de ser campeão da Série B do Capixabão 2025 no seu primeiro ano de vida e, ano que vem, disputar a Série A com Beijoca liderando o time”, anuncia Gadita.

Beijoca não esconde a felicidade em aceitar o convite da direção do Gálatas neste novo desafio profissional. “Acredito muito no projeto do Gálatas. Chego ao clube com a experiência pelo Pinheiros FC, semifinalista do Capixabão 2024, com o objetivo de escrever uma nova história do futebol capixaba”, disse o técnico.

Para a estreia do Capixabão 2025, o Gálatas vem forte na disputa pelo acesso da competição. “Conseguimos montar um grupo muito qualificado. Inclusive, já trabalhei com os atletas Pepe e Gabriel índio, por exemplo, o que facilitará a preparação da temporada. Nosso objetivo é começar o campeonato com o pé direito, somando pontos, principalmente nos três primeiros jogos, e assim adquirindo entrosamento dos atletas e confiança rumo ao acesso à Série A do Campeonato Capixaba”, explica.

Campeonato Capixaba Série B 2025

A Série B do Campeonato Capixaba será disputada por oito times em 2025. São eles, o estreante Gálatas EC (antigo Espirito Santo FC), além da Estrela do Norte FC e Serra FC, ambos rebaixados ano passado, GEL, Linhares FC, Pinheiros-ES, SC Brasil Capixaba e o Forte FC.

Na primeira fase, todos os oito clubes se enfrentam em turno único e os quatro melhores avançam às semifinais. As duas equipes que passarem pelas semifinais já garantem o acesso. Tanto as semifinais quanto as finais serão disputadas em jogos de ida e volta, mas o regulamento permitirá que a final seja em jogo único, caso os times envolvidos entrem em acordo.

“O principal objetivo desta competição será manter os clubes de Norte ao Sul do Estado em atividade, dar oportunidades para atletas e, obviamente, o acesso à Série A do futebol capixaba em 2026”, afirmou o presidente da Federação de Futebol do Estado do Espirito Santo (FES), Gustavo Vieira.

Ficha Técnica Gálatas EC

Goleiros: Guiga, Palma e Alan

Laterais: Gabriel, Pepê, Bruno e Estevão

Zagueiros: Wendel, Lucão, Pedro Henrique e Palácios

Volantes: Igor, Clemilson, Taua e Gabriel Mistura

Meias: Ryan, Gabriel, Lucas Rezende, Lulu e Gabriel índio

Atacantes: Vitor Hugo, João Lucas, Adinael, Toure e Alan

Técnico: André Beijoca

Confira os jogos da 1ª rodada do Capixabão Série B 2025:

1ª Rodada

8 de agosto (sexta-feira)

19h: Pinheiros FC x GEL (Estádio João Soares de Moura Filho/Pinheiros-ES)

20h: Serra FC x SC Brasil Capixaba (Estádio Robertão/Serra-ES)

10 de agosto (domingo)

15h: Forte FC x Gálatas EC (Estádio Emílio Nemer/Castelo-ES)

11 de agosto (segunda-feira)

19h30: Estrela do Norte FC x Linhares FC (Estádio Sumaré/Cachoeiro de Itapemirim-ES)

foto Brand Sport