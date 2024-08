Galpão: Anchieta vai receber um dos principais grupos de teatro do Brasil

Anchieta receberá, nesta terça e quarta (27 e 28), uma das principais companhias de teatro do Brasil: o premiado Grupo Galpão, de Belo Horizonte. A trupe vem para o município celebrar 40 anos brilhando nos palcos. As apresentações estão agendadas para acontecer sempre às 20 horas, no Adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta, no bairro Morro da Penha. Ingressos gratuitos.

O Galpão traz para Anchieta duas peças: na terça-feira (27/08), às 20h, será apresentado o espetáculo “De Tempos Somos – Um sarau do Grupo Galpão”. No dia seguinte, quarta-feira (28/08), também às 20h, é a vez do espetáculo “TILL – A Saga de Um Herói Torto”.

As apresentações do Grupo Galpão em Anchieta têm patrocínio da CEMIG, Governo de Minas Gerais e da Petrobras, com apoio da Prefeitura de Anchieta e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

Teatro com o Grupo Galpão

Data: 27 de agosto

Horário: 20h

Peça: “De Tempos Somos – Um sarau do Grupo Galpão”

Data: 28 de agosto

Horário: 20h

Peça: “TILL – A Saga de Um Herói Torto”

Local: ambas no Adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta. Ingressos gratuitos

Grupo Galpão

Companhia de teatro fundada em Belo Horizonte, o Grupo Galpão tem sua origem ligada à tradição do teatro popular e de rua. Integram seu repertório espetáculos de grande comunicação com o público.

Suas montagens já foram levadas para praças e teatros de mais de 200 cidades brasileiras e também em 19 países, totalizando público de mais de dois milhões de espectadores.

Formado por atores que trabalham com diferentes diretores convidados, como Gabriel Villela, Márcio Abreu, Cacá Carvalho, Paulo José, Paulo de Moraes, Yara de Novaes e Jurij Alschitz (além dos próprios componentes que também já dirigiram espetáculos do Grupo), o Galpão forjou sua linguagem artística a partir desses encontros diversos, criando um teatro que dialoga com o popular e o erudito, a tradição e a contemporaneidade, o teatro de rua e o palco, o universal e o regional brasileiro.

Ao longo de sua trajetória, dedicou-se intensamente à pesquisa de linguagem, conquistando plateias cada vez mais numerosas e heterogêneas e reafirmando sua posição de destaque no cenário cultural com um dos grupos de teatro mais representativos do país.

É o único grupo brasileiro que se apresentou no Shakespeare’s Globe, em Londres, palco onde somente são representadas obras de Shakespeare.