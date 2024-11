Gandini cobra ida de representantes da ArcelorMittal à Comissão de Meio Ambiente

today18 de novembro de 2024 remove_red_eye109

Deputado quer respostas claras sobre acidente que ocorreu no domingo (17) e como a empresa pretende garantir que não ocorram novos episódios

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, anunciou hoje (18) que irá convidar representantes da ArcelorMittal para comparecer ao colegiado e dar explicações detalhadas sobre o acidente ocorrido na tarde de domingo (17), na unidade da empresa, em Camburi.

O convite ocorre após um acidente grave, que envolveu uma explosão seguida de chamas, gerando grande preocupação na população da região metropolitana da Grande Vitória.

Gandini, que esteve presente no local e acompanhou de perto o ocorrido, exige um esclarecimento completo sobre as causas do acidente e as medidas preventivas adotadas pela empresa.

“Este ano já tivemos outros três acidentes graves na indústria, incluindo mortes, e não podemos permitir que novos episódios como esse se repitam. A segurança das pessoas é a prioridade e a empresa deve ser transparente sobre o que aconteceu e o que está sendo feito para evitar tragédias no futuro”, explicou.

De acordo com a ArcelorMittal, o acidente foi causado por uma queda de energia que afetou a central termelétrica da usina, o que provocou a liberação de fumaça e o acionamento de um processo de segurança, denominado “bleeder”, para queimar os gases de forma controlada.

A empresa informou que não houve vítimas e que os órgãos ambientais competentes foram acionados. No entanto, Gandini questiona a falta de informações detalhadas sobre o risco à saúde da população, principalmente em relação aos produtos químicos liberados no ar.

“Desde o momento em que tomei conhecimento do acidente, comecei a fazer contato com a diretoria da ArcelorMittal e com os gerentes responsáveis, pedindo informações. A preocupação inicial era saber se havia algum risco químico para a saúde da população. Felizmente, não tivemos vítimas, mas o episódio foi grave e exige uma resposta transparente”, afirmou Gandini, que também relatou ter ouvido relatos de moradores de outros municípios que ouviram a explosão.

Com o convite, a Comissão de Meio Ambiente buscará respostas claras sobre o que de fato aconteceu e como a empresa pretende garantir que não ocorram novos acidentes. O deputado não informou a data em que os representantes da Arcelor serão ouvidos.

”Vamos trabalhar para que a empresa preste contas e nos apresente medidas efetivas para prevenir novos acidentes, porque não podemos esperar que o pior aconteça para que ações concretas sejam tomadas”, concluiu o deputado.