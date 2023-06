Gandini desmente assessoria de Pazolini sobre Unidade de Saúde de Jardim Camburi

Deputado apresentou documentos que comprovam que projeto foi entregue em 2019 e disse que irá pedir providências aos órgãos de controle, se ficar constatado desperdício de dinheiro público

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) desmentiu a informação dada pela assessoria do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), à imprensa, de que, ao assumir o mandato, não havia projeto executivo para ampliação da Unidade de Saúde de Jardim Camburi.

“Existe! Ele foi contratado em 2019 e entregue numa solenidade em frente à Unidade de Saúde, com registro de fotos e vídeos. As informações constam no site da Transparência da própria prefeitura. O projeto contemplava 14 novos consultórios”, destacou Gandini, que apresentou documentos.

Para o deputado, é estranho a prefeitura afirmar que não havia projeto.

“E causa ainda maior estranheza a atual gestão ter contratado um novo projeto para a mesma unidade de saúde. Se isso ficar comprovado, é desperdício de dinheiro público e vou pedir providências aos órgãos de controle”, garantiu Gandini.

Segundo o parlamentar, o projeto anterior foi discutido com a comunidade, com a Associação de Moradores de Jardim Camburi, enquanto o atual “ninguém conhece os detalhes porque ele foi apresentado em gabinete”.

O assunto voltou a ganhar destaque após a Assembleia Legislativa ter aprovado, no último dia 12, a doação de um terreno do governo do Estado em Goiabeiras para a prefeitura de Vitória construir uma unidade de saúde.

Em sua fala, Gandini criticou a postura do prefeito Pazolini e enalteceu o que chamou de “ato de grandeza do governador Renato Casagrande (PSB)”.

“Quero parabenizar o governador Casagrande, que mostra ser um grande homem público. O primeiro ato do prefeito foi tomar de volta um terreno onde seria a Polícia-Técnico Científica. E Casagrande, com grandeza, agora doa um terreno público para a prefeitura de Vitória. Parabéns, governador!”, alfinetou Gandini.

Na oportunidade, o deputado reforçou que luta pela ampliação da Unidade de Saúde de Jardim Camburi porque a atual foi construída quando o bairro possuía 20 mil moradores e, agora, são mais de 70 mil.

“Os moradores do maior bairro da capital merecem uma unidade que garanta serviços de saúde de qualidade. É inaceitável qualquer tipo de ‘puxadinho’”, declarou.

