Gandini entrega a mais alta comenda do Estado ao prefeito eleito de São Mateus

Marcus da Cozivip foi condecorado com a Comenda Domingos Martins, destinada a personalidades que tenham prestado serviços de relevância à comunidade local

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) concedeu nesta quarta-feira (11), na Assembleia Legislativa, a Comenda Domingos Martins ao prefeito eleito de São Mateus, Marcus Azevedo Batista, o Marcus da Cozivip (Podemos).

Criada em 1984, a Ordem do Mérito Domingos Martins é considerada a mais alta honraria da Casa e apresenta cinco graus de importância: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Conforme a Resolução 1.390, a insígnia pode ser concedida para personalidades e instituições, nacionais ou estrangeiras, com notório saber, cultura e/ou que tenham prestado serviços de relevância à comunidade local.

Marcus da Cozivip foi eleito no dia 6 de outubro prefeito de São Mateus para os próximos quatro anos. Ele obteve 28.030 votos, 43,59% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Carlinhos Lyrio (Republicanos), com 26.738 votos, 41,58% dos votos válidos.

Marcus tem 46 anos, é casado com Talita e pai de dois filhos: Lucas e Laís. Trabalha com cozinhas industriais ao lado do irmão Rodrigo e a sua empresa está classificada entre as 10 maiores do setor no país, prestando serviço de hotelaria marítima. Em meados de 2000 ofertava 100 refeições por dia e contava com 20 funcionários.

Hoje tem mais de 1.100 colaboradores e oferece cerca de 12 mil refeições por dia. O empresário atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo e fornece marmitas para empresas voltadas principalmente para a área do petróleo: navios e plataformas, além de empresas de celulose, revendas de carros e comércio. A matriz fica em São Mateus, mas há filiais em Linhares, Serra e em Campos dos Goytacazes (RJ).

Para Marcus, que nasceu em Linhares e reside há 24 anos em São Mateus, chegou a hora de retribuir ao povo mateense tudo o que recebeu e de se dedicar ainda mais à cidade que tanto ama e na qual constituiu a família.

“Estou muito feliz por ter conquistado a confiança do eleitor e me sinto honrado com a homenagem recebida do deputado Gandini. Meu trabalho será voltado para reestruturar as áreas de saúde, educação e segurança pública. Quero deixá-las mais eficientes, com entregas melhores para a população. Minha prioridade é o empreendedorismo. Várias cidades próximas estão recebendo indústrias e São Mateus não pode ficar de fora”, declarou Marcus.

O empresário tem como vice a Professora Raquel, também do Podemos, e encabeçou a Coligação “Podemos Mudar São Mateus”, formada pelos partidos Pode, Avante PRD, PRTB, Novo, MDB, Solidariedade e o PSD, de Gandini.

A relação entre o deputado e o prefeito eleito começou na campanha. Marcus destaca que teve uma conversa muito boa no gabinete de Gandini, na Assembleia, que demonstrou preocupação com o desenvolvimento da cidade. Do diálogo, surgiu a parceria, e o deputado foi algumas vezes a São Mateus durante a campanha.

“Gandini evoluiu muito na vida pública: foi vereador por três mandatos e está em seu segundo na Assembleia. Quero contar com a experiência dele (Gandini) e com as suas boas ideias. Será um parceiro do município”, observou.

TÍTULOS

Além de Marcus, Gandini agraciou com os Títulos de Cidadania Espírito-Santense, homenagem voltada para pessoas que nasceram fora do Estado, mas apresentam um histórico reconhecido de contribuição para o desenvolvimento capixaba, o vereador da Serra Paulo Sérgio Ferreira de Souza (PDT), o Paulinho do Churrasquinho; e o presidente da Associação Comercial de Jardim Camburi e Região Continental de Vitória (Aceic) Enock Sampaio Torres.

Também foram homenageados com o mesmo título: o ex-secretário de Gestão e Governo em Vitória no período de 2013 a 2020 Anael Rodrigues Parente; e o administrador de empresas Leonardo Lucas Souza Evangelista, que atua na área de saúde na região Noroeste do Estado.

Quem recebeu homenagem

COMENDA DOMINGOS MARTINS

Marcus da Cozivip

Foi eleito no dia 6 de outubro prefeito de São Mateus para os próximos quatro anos. Ele obteve 28.030 votos, 43,59% dos votos válidos. É empresário e presta serviço de hotelaria marítima.

TÍTULOS DE CIDADANIA ESPÍRITO-SANTENSE

Paulinho do Churrasquinho

É natural de Mathias Lobato/MG, mudou-se para o Estado na infância, onde constituiu família e, há 37 anos, reside na Serra, mais especificamente no bairro Planalto Serrano.

Devido à sua trajetória como empreendedor, ficou popularmente conhecido como Paulinho do

Churrasquinho.

Atuante no movimento popular desde 2004, Paulinho foi eleito líder comunitário do bairro Planalto Serrano – Bloco A, em 2019. Em 2020, Paulinho foi eleito vereador com 2.538 votos. Em 2024 foi reeleito vereador com 4.781 votos.

Enock Sampaio

Nasceu em Boa Nova, na Bahia. Formado em Direito há mais de 26 anos, é empresário e ex-bancário. Já foi presidente e vice da Associação Comunitária de Jardim Camburi (Acjac) e hoje preside a Associação Comercial de Jardim Camburi e Região Continental de Vitória (Aceic).

Anael Parente

É nascido no Amazonas, mas viveu sua infância e adolescência na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Veio para o Espírito Santo em 1991, morando inicialmente na Serra e logo em seguida mudou-se para o bairro Jardim Camburi, em Vitória, onde reside até hoje.

Nesta comunidade desenvolveu diversas atividades, como: a criação do Conselho de Saúde e Segurança com destaque para Polícia Comunitária.

Leonardo Evangelista

Nasceu em Itapetinga, no Sudoeste da Bahia. Chegou ao Espírito Santo em novembro de 2000, vindo para a cidade de Vila Velha, onde se especializou no setor de comércio exterior, com ênfase em logística de transporte e armazém.

Em agosto de 2019, ele se mudou para Colatina para assumir a Coordenação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), onde permaneceu por três anos. Atualmente, exerce sua missão na área da saúde.

