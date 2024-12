Gandini entrega academias populares para três municípios

Os equipamentos são resultado de emendas parlamentares, em parceria com o governo do Estado, e irão fortalecer o esporte e o lazer

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) participou, nesta terça-feira (10), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, de um evento promovido pelo governo do Estado que marcou a entrega de equipamentos esportivos para 31 municípios capixabas. As entregas foram viabilizadas por meio de emendas parlamentares e parcerias com o governador Renato Casagrande (PSB), fortalecendo o esporte e o lazer nas comunidades beneficiadas.

Entre as entregas realizadas pelo parlamentar, destacam-se: duas academias populares destinadas às comunidades de São João Bosco e Palmito, em Jaguaré, fruto de uma solicitação do prefeito reeleito Marcos Guerra (União Brasil) e vereadores locais.

Para Nova Venécia, o deputado destinou um trator cortador de grama para manutenção do campo da Chapadinha e uma academia popular, atendendo pedidos do vereador Roan Roger (PSD).

Já Pinheiros vai receber uma academia popular para o bairro São Antônio, solicitada pela vereadora Helena Freire (Solidariedade) e reforçada pelo vice-prefeito eleito, Welton Pezão (PP).

“É uma grande honra contribuir com equipamentos que promovem saúde e qualidade de vida nas comunidades capixabas. Continuaremos trabalhando para atender as demandas dos municípios e fortalecer as parcerias que impactam diretamente a população,” destacou Gandini.

O evento, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), contou com um investimento total de R$ 2,5 milhões, provenientes de emendas parlamentares, doações da Sesport e premiações de competições esportivas.

Ao todo, foram entregues 63 itens, incluindo tratores cortadores de grama, academias populares, multiexercitadores e veículos.

O governador Casagrande destacou o impacto dessas ações no desenvolvimento dos municípios: “Estamos entregando equipamentos que chegam onde a população mais precisa. É importante valorizar essas iniciativas que transformam as comunidades”, declarou.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, reforçou a relevância do investimento: “Encerramos o ano com o maior volume de investimentos em esporte da história do Espírito Santo, fortalecendo a educação, a saúde e a qualidade de vida da população.”

Com estas entregas, Fabrício Gandini reafirma seu compromisso com o bem-estar dos capixabas, promovendo iniciativas que fortalecem o esporte e impactam positivamente as comunidades em todo o Estado.

