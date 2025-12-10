Gandini garante aprovação de monitor de glicose para crianças

today10 de dezembro de 2025 remove_red_eye87

O projeto segue agora para sanção governamental. Monitoramento passará a ser contínuo, sem agulhas, o que irá melhorar a qualidade de vida das crianças com a doença

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Frente Parlamentar para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes, garantiu uma conquista importante para 1.200 famílias capixabas: a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 793/2023, de sua autoria, que obriga o governo do Estado a fornecer de forma gratuita o dispositivo de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) para crianças de até 12 anos com diabetes tipo 1. A proposta foi aprovada em regime de urgência e agora segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB).

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União Brasil), deu prioridade à votação do projeto diante de sua relevância social. Ele conduziu a assinatura do autógrafo de lei ao lado de Gandini, reforçando o compromisso da Casa com políticas públicas voltadas à saúde.

“Cuidar das pessoas e garantir direitos é prioridade. Essa matéria precisava avançar”, afirmou Marcelo Santos.

Gandini explicou que o CGM representa um avanço significativo na vida das crianças. O sensor, aplicado na parte superior do braço, faz o monitoramento contínuo da glicose sem agulhas, sem furos e sem exposição ao sangue, proporcionando mais segurança, conforto e controle da doença. O fornecimento será feito pelas Farmácias Cidadãs Estaduais.

O parlamentar também destacou o diálogo com o governo do Estado. Ele propôs inicialmente ampliar o benefício para adolescentes até 18 anos, mas, após avaliação técnica do impacto financeiro, construiu consenso para manter a faixa etária em 12 anos, garantindo viabilidade e eficácia da política pública.

“Esse monitoramento é transformador. Ensina crianças e famílias a entender como o corpo reage aos alimentos e permite conviver com o diabetes com mais autonomia e prevenção. Estamos dando às nossas crianças uma chance real de evitar complicações futuras”, afirmou Gandini.

A proposta recebeu parecer favorável das comissões de Justiça, Saúde e Finanças, com emenda que determina que o dispositivo será fornecido mediante prescrição de médico especialista da rede de saúde.

Para Gandini, o avanço chega em um momento crítico de crescimento de doenças crônicas no mundo. “Sem controle adequado, o diabetes pode causar problemas renais, cegueira, amputações, AVC e diversas complicações graves. O CGM prepara a criança para um acompanhamento responsável desde cedo”, completou.

crédito Lucas Costa/Assembleia Legislativa