Gandini leva presidente da Cesan ao Jaburu para falar sobre reservatório de água

today15 de junho de 2024 remove_red_eye109

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa tem fiscalizado a obra, que deverá minimizar problemas como: a falta e a má qualidade da água para moradores dos bairros de Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia

O presidente da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud, aceitou o convite e, junto com uma comitiva formada por técnicos e engenheiros, subiu o Morro do Jaburu, em Vitória, junto com o presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Fabrício Gandini (PSD). Na pauta: a visita de fiscalização às obras do novo reservatório, localizado no alto do morro.

Acompanhado do líder comunitário da região, Sérgio Pedrosa, e do vereador de Vitória Vinicius Simões (PSB), a comitiva subiu, na quinta-feira (13), as escadarias até o local onde está sendo realizada parte da obra de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Poligonal 1. O Morro do Jaburu integra o chamado Território do Bem e é uma das comunidades que formam o bairro de Gurigica, ficando localizado entre as avenidas Leitão da Silva e Vitória, na capital.

Pedrosa destacou que um grande problema da comunidade ainda é a falta e má qualidade da água que chega às torneiras de quem mora no alto do morro. Ele lembrou, inclusive, que antes da interlocução do deputado Gandini, a obra estava abandonada, mas que o cenário foi modificado, apesar dos trabalhos ainda não terem sido entregues.

“O governo do Estado está trabalhando para que aproximadamente 15 mil pessoas possam ter o abastecimento qualificado e aprimorado. O objetivo é, inclusive, combater a turbidez, dando mais qualidade à agua que chega às casas”, informou Munir.

Ao fim das obras, que devem durar ainda mais oito meses, a expectativa é de que os bairros de Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia, possam ser beneficiados. Ao todo, o investimento será de cerca de R$ 10 milhões.

Dentre as obras que serão realizadas estão: a interligação de adutora, na Avenida Leitão da Silva, para reforçar a rede, com previsão de iniciar em dois meses; e a implantação de uma estação de bombeamento (Booster Gurigica), com capacidade de 100 litros por segundo ou 8,6 milhões de litros de água por dia, que está aguardando o alvará, mas que está prevista para ser construída em oito meses.

Também estão previstas: a construção do reservatório São Benedito, com capacidade para 500 mil litros, que foi iniciado há quatro meses e que deverá ficar pronto em outros quatro; e a melhoria do reservatório Jaburu, com capacidade para 248 mil litros, cuja obra foi visitada pela comitiva. Essa parte está praticamente concluída, com a impermeabilização, instalação de bombeamento, tubulações, urbanização e pintura. A previsão é de iniciar o funcionamento assim que a estação de bombeamento de Gurigica for concluída.

A Cesan prevê, ainda, a implantação de uma estação de bombeamento (booster) na área do Jaburu, com capacidade para 34 l/s ou 2,9 milhões de litros de água por dia, cuja conclusão deve ocorrer em um mês. Já foram construídos 360 metros de adutoras de água tratada para abastecimento dos reservatórios, saindo de Jaburu.

“Agora, a bola está com a Prefeitura de Vitória, que precisa ceder uma área para a instalação do bombeamento. Meu trabalho de fiscalização vai continuar para que o reservatório seja colocado em funcionamento com urgência. Afinal, água é vida”, declarou Gandini.

O vereador Vinicius Simões afirmou que, caso a Câmara de Vitória seja acionada, os parlamentares vão atuar com rapidez para que os moradores possam ser beneficiados com os serviços.

fotos e vídeo Wilbert Suave