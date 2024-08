Gandini quer que nova linha do Transcol passe em São Pedro rumo ao Terminal de Vila Velha

today12 de agosto de 2024 remove_red_eye102

O deputado estadual também teve aprovada pela Assembleia Legislativa a ampliação dos horários da linha expressa 537, que passa em Vitória rumo ao Terminal da Serra

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) aprovou, na Assembleia Legislativa, duas importantes indicações para melhorar a operação de duas linhas do Sistema Transcol que circulam na Grande Vitória.

A Indicação n° 1.254/2024 prevê que seja criada uma linha de ônibus que passe na região da Grande São Pedro, em Vitória, com sentido ao Terminal de Vila Velha. Atualmente, a linha 518, que faz a rota no bairro, tem conexão no Terminal do Ibes, também em Vila Velha.

A solicitação chegou ao parlamentar por meio do morador de São Pedro, Márcio Batista, que, por meio das redes sociais do deputado, fez o pedido.

Segundo ele, as pessoas que saem do bairro em direção ao Terminal de Vila Velha precisam parar no Terminal do Ibes, o ponto final da linha, e pegar outro ônibus.

“Em horário de pico, isso é impossível. Os ônibus estão todos cheios. Se tivesse uma linha direta diminuiria o tempo da viagem”, declarou Márcio.

Para ele, o tempo gasto pelos moradores é desnecessário, já que uma nova rota facilitaria o uso do transporte coletivo.

“O meu filho trabalhou em um hospital em Vila Velha e precisava fazer essa conexão todos os dias, o que demanda um tempo enorme”, justificou.

Gandini ouviu moradores e passageiros para propor mudança que poderá criar nova linha de ônibus até o Terminal de Vila Velha.

A outra indicação é a de n° 1.259 e propõe a ampliação do horário de uma das linhas expressas que saem de Vitória até a Serra. Os ônibus expressos param apenas em alguns pontos, o que facilita para as pessoas que precisam atravessar os municípios da Grande Vitória, já que, sem as paradas, a chegada ao ponto final é mais rápida.

No entanto, para a servidora pública e moradora da Serra, Helena Vitória, os horários desses ônibus deixam a desejar. Ela também enviou um pedido para que a linha 537, com destino ao Terminal de Carapina, estendesse o seu horário.

Helena explicou que, na ida para o trabalho, chegou ao Terminal de Carapina para pegar o ônibus por volta de 8h15 da manhã, mas ele já tinha partido. A linha se encerra às 8 horas, o que para ela é muito cedo.

“No Terminal de Laranjeiras, a linha 528, que também é expressa, finaliza às 8h30. Já em Carapina, a linha 537 se encerra às 8h. Se equiparasse os dois horários já ajudava muito”, pontuou.

Gandini concordou com o pedido dos moradores e aprovou as indicações. “Nosso mandato é aberto ao povo. Precisamos escutar as pessoas que realmente fazem uso dos ônibus todos os dias. Se para eles está ruim, não custa nada tentar melhorar”, observou.

As indicações n° 1254/2024 e n° 1259/2024 já foram encaminhadas ao governo do Estado, por meio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), a quem caberá dar a decisão final sobre os pedidos.

créditos Assessoria Parlamentar e divulgação