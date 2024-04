Deputado Fabrício Gandini relata cenário de guerra em Mimoso do Sul

today5 de abril de 2024 remove_red_eye57

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa fez apelo para que doações não parem às vítimas da chuva: “Há muita coisa ainda a ser feita!”

O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), esteve em Mimoso do Sul, uma das 13 cidades que sofreram com o impacto das fortes chuvas que caíram no dia 22 de março, e saiu impressionado e comovido com o que viu no local.

“A situação é realmente dramática! Só quem foi até lá consegue ter a dimensão do tamanho da destruição. O cenário é de guerra com ruas completamente destruídas”, disse Gandini, que levou cestas básicas para moradores na última quinta-feira (4).

Segundo o parlamentar, ainda é grande o número de famílias que estão atônitas, tentando minimizar os prejuízos, mesmo 13 dias após o desastre ambiental.

“O governo do Estado está fazendo a sua parte, mas é preciso ainda muito apoio de toda a sociedade capixaba. Há muita coisa a ser feita, para que os nossos irmãos do Sul voltem à vida normal”, declarou o deputado.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Washington Dias, informou que a procura é maior por água, gêneros alimentícios e higiênicos.

Segundo a Defesa Civil, até o momento foram verificadas 18 mortes em Mimoso do Sul e duas em Apiacá. Uma pessoa ainda está desaparecida.

“Nós precisamos continuar ajudando. A solidariedade do povo capixaba é o nosso bem mais precioso”, defendeu o deputado Gandini (PSD).

PROFESSORA

O parlamentar relatou que o caso da professora Marilene Diniz, de 66 anos, tocou o seu coração.

“Com lágrimas nos olhos, ela (Marilene) me relatou que perdeu tudo e agora luta para reconstruir a sua casa, que foi inundada. Pense você qual é a dor de quem perdeu todos os seus móveis da noite para o dia e agora, ao olhar para o lado, só vê a destruição”, declarou.

Gandini relatou que as ruas de Mimoso do Sul estão destruídas, conversou com o representante da Defesa Civil e ficou comovido com o caso da professora Marilene, que perdeu tudo: “Trouxe cestas básicas. A solidariedade do povo capixaba deve continuar.”

A Assembleia Legislativa, em parceria com Tribunal de Justiça (TJ-ES), Ministério Público (MP-ES), Tribunal de Contas (TC-ES) e Defensoria Pública (DP-ES), está promovendo campanha de arrecadação de alimentos, água mineral, cobertores, kits de limpeza e higiene pessoal.

As doações podem ser deixadas no prédio do Legislativo, na Enseada do Suá, em Vitória, das 7h às 19h.

fotos Wilbert Suave