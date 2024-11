Gandini vai a Brasília em busca de melhorias no tratamento de diabéticos

today6 de novembro de 2024 remove_red_eye83

Diabético desde os 37 anos, o parlamentar foi à capital federal para sensibilizar deputados e senadores para necessidade de aprovar o Projeto de Lei nº 2.687/2022, que propõe a classificação do diabetes mellitus tipo 1 (DM1) como deficiência. A proposta visa garantir aos pacientes um conjunto de direitos e benefícios

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que preside a Frente Parlamentar para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes, está em Brasília para participar de discussões que envolvem o atendimento a pacientes diabéticos e a ampliação de direitos para essa população.

Diabético desde os 37 anos, Gandini, que hoje está com 44, tem atuado ao lado da coordenadora e diretora da Associação de Diabéticos do Espírito Santo (Adies), a nutricionista Lorena Bucher, de forma incisiva para promover políticas públicas que garantam maior acesso ao diagnóstico e tratamento da doença.

A agenda do parlamentar incluiu reuniões no Senado e na Câmara dos Deputados sobre o diabetes tipo 1, especialmente o Projeto de Lei nº 2.687/2022, que propõe a classificação do diabetes mellitus tipo 1 (DM1) como deficiência. A proposta visa garantir aos pacientes um conjunto de direitos e benefícios.

Gandini reforçou a importância da aprovação da medida e colaborou na sensibilização dos parlamentares. “Esse projeto é fundamental para dar mais segurança e qualidade de vida aos pacientes, assegurando seus direitos”, declarou.

No mesmo dia, Gandini participou do “Jantar de Líderes e Autoridades – Diabetes em Foco”, evento promovido pelo Instituto Diabetes Brasil (IDB), que reuniu líderes e especialistas para debater o avanço do tratamento da doença no país.

Na ocasião, Gandini destacou a necessidade de humanizar o atendimento, especialmente para crianças e jovens, ressaltando a importância de políticas públicas que ofereçam um cuidado contínuo e estruturado aos pacientes.

No Estado, Gandini é autor do Projeto de Lei nº 793/23, que tramita na Assembleia Legislativa. A proposta visa obrigar o governo do Estado a fornecer glicosímetros (aparelhos que medem os níveis de glicose no sangue) para crianças de até 12 anos, por meio das Farmácias Cidadãs da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os glicosímetros permitem a medição dos níveis de glicose sem a necessidade de furos nos dedos, o que proporciona mais conforto e segurança às crianças. “É um avanço significativo para as famílias que convivem com o diabetes, e estamos lutando para que isso se torne uma realidade”, afirmou o deputado.

Com essas iniciativas, Gandini reafirma seu compromisso de promover melhorias no tratamento do diabetes, mobilizando recursos e políticas públicas que ofereçam mais dignidade e qualidade de vida aos pacientes.

créditos Assessoria Parlamentar