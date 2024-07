Gandini vai homenagear capixaba que ganhou prêmio após restaurar rio na Inglaterra

today9 de julho de 2024 remove_red_eye85

Carolina Orlandi, que é de Vitória, vai ganhar a comenda Domingos Martins, após ter recebido o troféu UK River Prize, por coordenar a despoluição e desassoreamento do Rio Rom, no Leste de Londres

Dar visibilidade às pessoas que se destacam em suas áreas de atuação. É com este objetivo que o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) vai homenagear, amanhã (10), às 19 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa, a capixaba Carolina Orlandi Pinto, especialista em restauração de rios, que recebeu recentemente o troféu UK River Prize, na Inglaterra.

Carolina, que é de Vitória, recebeu o prêmio após coordenar a recuperação do Rio Rom, no Leste de Londres, com o projeto “Rewilding the Rom” (Reconstituindo o Rom), desenvolvido pela ONG da qual ela é coordenadora, a Thames21. O trabalho, que durou seis anos, conseguiu despoluir e desassorear um trecho do Rom, que é afluente do rio Tâmisa, o principal do país.

A pesquisadora capixaba Carolina Orlandi recebe o prêmio UK River Prize, na Inglaterra, por ter restaurado um afluente do rio mais importante do Reino Unido. Pelo feito, será homenageada pelo deputado Gandini.

A premiação, promovida pelo The River Restoration Center, reuniu mais de 400 nomes que são referências nesta área ambiental. O resultado foi divulgado no final de abril. Esse é o prêmio mais prestigiado do Reino Unido nesta área. Sua edição acontece anualmente. O projeto da Carolina venceu na categoria “trechos de rios restaurados”, por reconhecimento de mérito.

“Nós tínhamos dois principais objetivos, a criação de habitat para vida selvagem e gestão natural de enchentes, criando bacias de alagados, segurando a água para que regiões que sofriam com alagamentos ficassem mais protegidas. E tudo usando métodos naturais, adicionando madeiras no curso d’água para formar meandros, adicionando gravetos e galhos para aumentar a rugosidade do curso da água”, explicou.

A pesquisadora disse que está muito feliz porque a sua experiência na Inglaterra continua a render bons frutos para a sua carreira, e agradeceu ao fato do deputado Gandini ter sensibilidade pela causa ecológica.

Ela lamentou que não poderá estar presente para receber a homenagem pessoalmente, por ter ficado na Europa, por questões profissionais, mas fez questão de indicar a mãe, Luciana Fernandes Pin, para que participe da solenidade para representá-la durante a entrega da comenda Domingos Martins, concedida às personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços à sociedade capixaba.

A capixaba, que mora há 15 anos em Londres mais vem e volta ao Brasil, também fez um projeto para restauração do Rio Mangaraí, no município de Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo, que também chegou a receber o Prêmio Ecologia do Espírito Santo, em 2016.

A técnica desenvolvida aqui no Estado foi a aplicada no Rio Rom, e também no Rio Doce, após o desastre de Mariana.

Além de Carolina, o deputado Gandini vai homenagear com a comenda: o presidente da Banestes DTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Banco do Estado do Estado do Espírito Santo, Tasso de Macedo Lugon, que, entre muitos outros prêmios, recebeu o CIO Gov 2019 como uma das personalidades mais inovadoras na área de Tecnologia da Informação do setor público.

O parlamentar também indicou três nomes para receberem o Título de Cidadão Espírito-Santense, concedido à pessoa que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício ao Estado e que nele resida por pelo menos dois anos. Entre eles, o historiador baiano que foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Estilaque Ferreira dos Santos, o jornalista e empresário Secundo da Silva Rezende Filho e o dentista Paulo Salles de Oliveira Junior, ambos mineiros.

O deputado Gandini, por sua vez, disse estar honrado com o fato de poder homenagear pessoas que realmente contribuíram com a sociedade capixaba.

fotos divulgação/ONG Thames 21 e assessoria parlamentar